DWDL-Rundfunkrat: Serien-Vielfalt statt Sommer-Flaute

Die kommende Woche hält dem vorsommerlich guten Wetter zum Trotz eine größere Anzahl an neuen Serien bzw. neuen Staffeln für Serien bereit. "Weissensee" kehrt zurück, "jerks" geht weiter, RTL startet "Lifelines". Außerdem: Es ist wieder ESC-Zeit.



06.05.2018



Di, 20:15 Uhr, RTL

Der Sommer samt Fußball-WM naht schon mit großen Schritten, da schickt RTL noch einen Nachzügler in Sachen eigenproduzierter Serie ins Rennen. Damit hat RTL nun wieder einen eigenwilligen Arzt im Programm - ein Rezept, mit dem man früher bekanntlich schon große Erfolge feierte. Dieser Alex Rode (Jan Hartmann) spricht aus, was andere kaum zu denken wagen und folgt im und außerhalb des OPs ausschließlich seinem Gefühl, auch wenn er dafür gegen Konventionen verstößt oder Grenzen überschreitet. Wenn es sein muss, setzt Alex mal einen Fausthieb statt Betäubungsmittel oder ein Basketballspiel statt EKG ein. Alex’ Counterpart in "Lifelines" ist Dr. Laura Seifert (Susan Hoecke), die die intelligente und ehrgeizige Oberärztin im Krankenhaus ist. Sie ist zwar Alex’ Chefin, doch es gibt - natürlich - einen Haken: Mit ihr hatte Alex vor 15 Jahren eine heiße Affäre.

Produziert von Sony Pictures Film und Fernseh Produktion



Di, Mi und Do, ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen, Das Erste

Als in Deutschland noch landauf landab diskutiert wurde, wieso hierzulande keine hochklassigen Serien mit fortlaufender Handlung entstehen, da bewies "Weissensee" längst das Gegenteil. Schon 2010 war hier die erste Staffel zu sehen, nach langer Wartezeit steht nun endlich Staffel 4 auf dem Programm. Inhaltlich setzt die vierte Staffel im Frühjahr 1990 an: In der DDR herrscht große Euphorie, aber auch extreme Unsicherheit. Die ersten freien Wahlen in der Volkskammer finden statt, die Währungsunion wird eingeführt. Und jeder kämpft auf seine Weise für einen Platz in einem sich neu formierenden Land. Auch und gerade die Mitglieder der Familie Kupfer müssen sich nach dem Zusammenbruch des DDR-Systems neu orientieren.

Produziert von Ziegler Film



Dienstag, 22:15 Uhr, ProSieben

Seine Premiere hat die zweite Staffel von "jerks" bereits bei Maxdome gefeiert, nun macht ProSieben die Serie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim aber auch dem zahlungsunwilligen Publikum verfügbar - und diesmal nicht erst zu nächtlicher Stunde, sondern eine Stunde früher. Auch die neuen Folgen sparen nicht an derben Sprüchen, haben aber so viel mehr zu bieten, wie unser Chefredakteur Thomas Lückerath - ursprünglich kein überschäumender Fan der ersten Staffel - kürzlich beschrieben hat. Sicher ist eines: So harmlos eine Folge beginnen mag: Die Eskalation ins Chaos ist programmiert.

Einen Tag später, am Mittwoch also, hat ProSieben mit der Fortsetzung von "Will & Grace" dann übrigens sogar noch einen weiteren Staffelstart im Programm.

Produziert von Talpa Germany





Dienstag, 22:15 Uhr, RTL II

Von wegen "it's fun": RTL II überrascht in diesen Tagen mit erstaunlich schweren Themen. Nachdem am vergangenen Donnerstag bereits "Voller Leben - Meine letzte Liste" mit der Begleitung von Menschen kurz vor ihrem Tod erfolgreich gestartet ist, widmet sich der Sender mit "Die Gruppe - Schrei nach Liebe" am Dienstag nun Menschen mit psychischen Problemen. Sechs junge Erwachsene zeigen in dem Format, was es bedeutet, mit Depressionen, Panikattacken, Zwangsstörungen oder extremen Ängsten zu leben. Dabei werden sie von der Trauma-Therapeutin Diana Kerzbeck betreut.

Produziert von Story House Productions





Samstag, 21 Uhr, Das Erste

Am Samstag steigt wieder das größte Musik-Event Europas: In Lissabon wird sich entscheiden, ob Deutschland sein Abonnement der letzten Plätze erneut verlängert, oder dank generalstabsmäßiger Planung es doch mal wieder besser abschneidet. Sicher ist schonmal: So großer Aufwand wie diesmal wurde bei der Kandidatenfindung noch nie betrieben, beteiligt waren Unternehmensberater, eine international besetzte Profi-Jury und ein ESC-Panel, für das man nicht weniger als 100.000 Leute online angesprochen hat. Und ganz nebenbei auch noch das Publikum, das auch noch mit abstimmen durfte. Im komplizierten Verfahren durchgesetzt hat sich letzten Endes Michael Schulte. Gegen Mitternacht wird man also nun wissen, ob ein ESC-Erfolg so im Voraus analysierbar ist oder nicht. Wer sich in ESC-Stimmung bringen will kann schon am Dienstag und Donnerstag die beiden Halbfinals bei One ansehen. Im zweiten Halbfinale ist Deutschland auch abstimmungsberechtigt.



