DWDL-Rundfunkrat: Lippe, Struwwelpeter, Flug zur ISS

Jürgen von der Lippe wird 70 und die ARD feiert den Entertainer mit einer großen Samstagabendshow. Außerdem im Fernsehen: Jan Böhmermann interpretiert den Klassiker "Struwwelpeter" und Tracy Morgan geht mit einer neuen Serie an den Start.



03.06.2018



Samstag, 20:15 Uhr, Das Erste

Ob "Donnerlippchen" oder "Geld oder Liebe" - und ganz persönliche Geschenke von prominenten Freunden und Kollegen: Drei Stunden lang wird Jürgen von der Lippe im Ersten gefeiert. Moderator Jörg Pilawa verspricht eine abwechslungsreiche und humorvolle Reise in die Vergangenheit, unter anderem mit einem Blick in das große Fotoalbum des Entertainers sowie liebevoll gestaltete Archivcollagen, die Erinnerungen an 40 unterhaltsame Jahre TV-Geschichte lebendig werden lassen.

Freitag, 23:00 Uhr, ZDF

Jan Böhmermann und das Team des "Neo Magazin Royale" interpretieren Dr. Heinrich Hoffmanns deutschen Kinderbuchklassiker neu und holen ihn in die Gegenwart. Mit dabei unter anderem: Jan Böhmermann, Devid Striesow, Ralf Kabelka, Anna Schudt, Marlene Lufen, Larissa Rieß, Florentin Will, William Cohn, Annette Frier und Kida Ramadan. Im Mittelpunkt stehen "Die Geschichte vom Hans Guck-in-die-Luft", "Die Geschichte vom Daumenlutscher", "Die Geschichte vom fliegenden Robert" und "Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug".

Donnerstag, 22:15 Uhr, Arte

Pretoria 1988. Nicht weit von Gallows entfernt, einem Hochsicherheitsgefängnis, fährt der 19-jährige Leon Labuschagne im Unwetter eine Landstraße entlang, als er fast mit einem Kleinbus zusammenstößt. Die Insassen, sieben schwarze Karatesportler, drohen Leon wüst. Leon, der schon vorher verletzt und völlig außer sich war, bekommt Panik. Er wird vom Gejagten zum Jäger. Als der Minibus anhält, lädt Leon seine Waffe. - Der Film von Oliver Schmitz erhielt zwei Nominierungen bei der Berlinale 2016.



Donnerstag, 21:00 Uhr

Die neue Comedyserie mit Tracy Morgan geht mit einer Doppelfolge an den Start: Als der liebenswerte Kleindealer Tray (Morgan) nach 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, muss er feststellen, dass seine damalige Freundin Shay inzwischen einen erfolgreichen Weißen geheiratet hat. Und das ist noch nicht alles: Shay war schwanger, als Tray ins Gefängnis kam, und hat ihm nie gesagt, dass er Vater von Zwillingen ist.

Mittwoch, 12:30 Uhr, n-tv

Astronaut Alexander Gerst startet erneut zur Internationalen Raumstation ISS. Sechs Monate wird sein Aufenthalt im Weltraum diesmal dauern. Für den Nachrichtensender n-tv ist Reporter Carsten Lueb vor Ort und begleitet den Start der Mission Horizons live aus Baikonur in Kasachstan. Übertragen wird das Spektakel aber aber auch von Welt. Dort ist Weltraum-Experte Prof. Dr. Ulrich Walter vor Ort, während Korrespondent Christoph Wanner vor Ort ist. Phoenix sendet ebenfalls live.

