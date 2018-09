Zwei Serien, zwei Extreme: Neuer Fiction-Anlauf von RTL II

© RTL II

Trotz ernüchternder Quoten will RTL II sich auch weiterhin im Serienbereich ausprobieren. Young Fiction nennt der Sender das Genre, doch die Neustarts "Team 13 - Freundschaft zählt" und "Ibiza Diary" offenbaren eine erstaunliche Bandbreite.



24.09.2018 - 08:30 Uhr von Alexander Krei 24.09.2018 - 08:30 Uhr

Der Quoten-Erfolg von "Club der roten Bänder" hat die Konkurrenz aufhorchen lassen. Zu gerne hätte RTL II es den Kollegen von Vox nachgemacht – und mit "Gottlos", "Neandertaler" und "Call the Boys" versuchte sich der Sender in den vergangenen Jahren dann auch gleich an mehreren, bisweilen ambitionierten Serien-Projekten. Allein, beim Publikum kamen die Produktionen nicht an. Entsprechend ernüchternd klang das Fazit, das Geschäftsführer Andreas Bartl im Frühjahr zog.

"Sobald deutsche Fiction auf RTL II vergleichbar wird mit dem Angebot der anderen großen Sender, verlieren wir", sagte Bartl damals im Gespräch mit DWDL.de. "Wir erreichen nicht die Zuschauer, die Vergleichbares bei den anderen Sendern schauen, und unser eigenes Publikum ist eher irritiert von konventioneller deutscher Fiction", so das Resümee des Chefs. Aufgeben will Bartl dennoch nicht, wie er schon damals, anlässlich des 25. Geburtstags seines Senders, klarstellte.

Neuerdings verfolgt RTL II die Strategie, das Publikum seiner erfolgreichen Vorabend-Soaps in die Primetime zu holen, was in der Vergangenheit mit "Meike & Marcel" – einer Auskopplung des Dauerbrenners "Berlin – Tag & Nacht" – schon einmal bestens funktionierte. Young Fiction nennt der Sender dieses Genre und es ist vor diesem Hintergrund keine allzu große Überraschung, dass im neuesten Serien-Versuch von RTL II ein Gesicht vom Vorabend auftaucht: In "Team 13 – Freundschaft zählt" machen die Zuschauer von dieser Woche an Bekanntschaft mit dem "Köln 50667"-Hauptdarsteller Ingo Kantorek.

Der Schauspieler mimt in der neuen Serie den Betreuer einer Schutzstelle, die alle nur "die 13" nennen. Hier verbindet sich das Schicksal von sechs Jugendlichen, die alle eine schlimme Vergangenheit eint. Entsprechend dunkel beginnt die Geschichte: Die 16-jährige Hanna, gespielt von Nachwuchstalent Matilda Merkel ("Freaks", "Radio Heimat") flieht von zu Hause, um ihren Vater zu finden, landet stattdessen aber zunächst in den Armen des 17-jährigen Raphael, der gerade mit dem Gedanken spielt, sich von einer Brücke zu stürzen.

Mit "Köln 50667" hat "Team 13" abgesehen von Ingo Kantorek und der Produktionsfirma Filmpool Entertainment nicht allzu viel gemeinsam – das macht schon der hochwertige Look deutlich. Generell kommt das Projekt erstaunlich ambitioniert daher. Das hat die Serie vor allem dem aufstrebenden Regisseur Mario Zozin zu verdanken, der bereits mit dem Young Director Award ausgezeichnet wurde. In manchen Momenten drängt sich gar der Vergleich zum "Club der roten Bänder" auf, weil hier wie dort von den Herausforderungen einer jungen Clique erzählt wird.



© RTL II

Ganz anders gelagert ist dagegen "Ibiza Diary", ein weiteres fiktionales Format aus dem Young-Fiction-Universum von RTL II. Auch diese Serie feiert am Montagabend ihre Vorab-Premiere – dass sie unmittelbar nach "Love Island" läuft, ist gewiss nicht dem Zufall geschuldet, kommt sie doch um ein Vielfaches leichter daher als "Team 13", das den Abend eröffnet. Manche Dialoge erinnern hier eher an Szenen aus Scripted Realitys, wie man sie aus dem Nachmittagsprogramm kennt. Sieht man davon ab, wird erkennbar, dass RTL II auch hier bemüht ist, möglichst nah dran zu sein an der jungen Zielgruppe.

Erzählt wird die Geschichte der 17-jähigen Mara, die es ebenso wie die Hauptfigur von "Team 13" zu Hause nicht mehr aushält – und ebenso wie die Hanna geht es auch bei Mara um ihren Vater. Ernste Themen wie Cybermobbing oder der Streit mit der Mutter und dem alkoholisierten Stiefvater mischen sich auf etwas unausgegorene Weise mit bunten Bildern von der Partyinsel. Da verwundert es dann auch nicht, dass sich selbst für Natascha Ochsenknecht eine Rolle in der von Fisch Will Wurm Media produzierten Serie fand.

"Team 13 – Freundschaft zählt" und "Ibiza Diary" könnten in ihrer Anmutung unterschiedlicher kaum sein. Entsprechend gespannt darf man sein, wie die beiden neuesten Serienversuche von RTL II von den Zuschauern angenommen werden. Sollte sich auch diesmal kein Erfolg einstellen, steht mit "F4lkenb3rg" übrigens noch ein weiterer Testballon bevor. Darin will RTL II dann Fiction mit Reality-Elementen verbinden.

RTL II zeigt "Team 13 - Freundschaft zählt" montags um 20:15 Uhr. Die erste Folge von "Ibiza Diary" läuft um 23:15 Uhr und soll im Frühjahr 2019 fortgesetzt werden. Bei TV Now stehen die 15 Folgen aber auch schon vorab im Plus-Bereich zum Abruf bereit.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen