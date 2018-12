So stark hat sich die Medienbranche 2018 verändert

© Brainpool / MG RTL D / ProSiebenSat.1 / Fremantle / Bernd Jaworek

2018 war ein Jahr der großen Veränderungen, insbesondere in der Fernsehbranche. In Deutschland sorgten die beiden privaten Sendergruppen für Schlagzeilen und auch bei Brainpool sah die Welt vor zwölf Monaten ganz anders aus. International dominierten große Übernahmen.



18.12.2018 - 16:30 Uhr von Timo Niemeier 18.12.2018 - 16:30 Uhr



© ProSiebenSat.1 © ProSiebenSat.1



© MG RTL D © MG RTL D

Doch nicht nur bei den beiden privaten Sendergruppe hat sich 2018 so einiges getan. Auf dem Produzentenmarkt dominierte der Streit zwischen Banijay und Brainpool-Gründer Jörg Grabosch die Schlagzeilen. Nach wie vor wehrt sich der Brainpool-Gründer gegen den Anteilsverkauf von Stefan Raab, der Banijay die Mehrheit besorgen würde. Inzwischen ist Grabosch als Geschäftsführer aber abgelöst. Banijay startete 2018 generell sehr durch auf dem deutschen Markt: Neben Brainpool hat man auch Banijay Productions Germany an den Start gebracht, hier warb man Arno Schneppenheim von Florida TV ab. Das gesamte Deutschlandgeschäft von Banijay wird verantwortet von Marcus Wolter, ehemaliger Endemol-Deutschland-Chef.

EndemolShine verliert Stützen und bekommt neuen Chef



© EndemolShine/Bernd Jaworek

Für Endemol selbst war 2018 kein einfaches Jahr. Das Produktionsunternehmen ist zwar im DWDL.de-Produzenten-Ranking auf Rang eins geklettert , verliert demnächst aber Joko und Klaas, die mit der Black Flamingo ihr eigenes Unternehmen aufziehen und das Team von Florida TV mitnehmen. Geleitet wird das unter anderem von Arne Kreutzfeldt, der von Tower Productions kommt. Dort hat Dietlinde Stroh ab 2019 das Sagen. Endemol Shine Germany wird zudem Meta Productions abwickeln, das den Produktionsauftrag für das Sat.1-Magazin "Akte" nach mehr als 20 Jahren verloren hat. Der neue Endemol-Chef Magnus Kastner (Foto rechts) konnte auf diese Entwicklungen keinen Einfluss mehr nehmen, ist für 2019 aber optimistisch. Grundsätzlich, das zeigte sich besonders bei Endemol in diesem Jahr, scheint die Begeisterung vorbei zu sein, TV-Talente mit eigenen Firmen an sich zu binden.

Mit dem französischen Film- und Fernsehproduzent Gaumont hat sich in diesem Jahr zudem ein weiteres Unternehmen auf den deutschen Markt getraut. Sabine de Mardt verantwortet die Geschicke der deutschen Tochterfirma, der es auf Anhieb gelang, einen Serien-Auftrag von Netflix an Land zu ziehen. Eine weitere Neugründung in 2018 ist die Fabiola GmbH: Oliver Fuchs und Ina Eck haben die Produktionsfirma gegründet und dafür Bavaria Entertainment verlassen. Mit Fabiola bündeln die drei größten unabhängigen belgischen Film- und TV- Produzenten Woestijnvis, Lecter Media und De Mensen ihre Kräfte in Deutschland.



© ZDF/Dirk Uebele

Internationale Übernahmeschlachten

Überraschend kam der Wechsel bei ZDFneo, wo Simone Emmelius die Senderleitung an Nadine Bilke (Foto links) abgab. Auch der Abgang von Super-RTL-Programmchef Carsten Göttel war vor einem Jahr so noch nicht absehbar und kam im September dieses Jahres quasi aus heiterem Himmel. Beim Streamingdienst DAZN übernahm Thomas de Buhr in diesem Jahr das Ruder und arbeitet bereits an einem großen Aufschlag in Sachen Bundesliga-Rechte. 2019 könnte es hier Klarheit geben: Kann sich der Streamingdienst die vielleicht wichtigsten Rechte auf dem deutschen Markt sichern und sich so noch besser etablieren? Mit dem Verlust der Premier-League-Rechte musste DAZN zudem kürzlich seinen ersten Rückschlag hinnehmen. Wichtig wird das Jahr 2019 auch für die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF). Nach dem Abgang von Willibald Müller wird die AGF demnächst von einer Doppelspitze geführt. Die Herausforderungen sind groß: Zuletzt gab es nicht nur scharfe Kritik von den Werbekunden, sondern auch von ProSiebenSat.1-Chef Conze.



© Comcast

International wurde das Jahr geprägt von den ganz großen Übernahmeschlachten. Zuerst zu nennen wäre da natürlich die Übernahme von 21st Century Fox durch Disney. Im Zuge dessen wurde auch Sky verkauft - allerdings nicht an Disney, sondern an Comcast. Rupert Murdoch blieb die Übernahme des europäischen Pay-TV-Konzerns bis zuletzt verwehrt, am Ende entschieden andere über die Zukunft von Sky. Gleichzeitig hat die Sky-Übernahme auch Auswirkungen auf den deutschen Standort: Mit Sky-Italia-Boss Andrea Zappia gibt es nun einen neuen Chef für Kontinentaleuropa. Die Unterscheidung zwischen UK und Kontinentaleuropa ist eine Denke, die wohl nur von den Briten kommen kann. Dennoch werten einige Branchenbeobachter die Aktion als Affront gegen den deutschen Sky-Chef Carsten Schmidt.

Mit der Übernahme von Time Warner durch AT&T wurde in diesem Jahr zudem ein großer Mediendeal final durchgewunken und abgeschlossen, der bereits 2016 angekündigt wurde. Zuletzt gaben die Gerichte trotz der Bedenken der US-Regierung grünes Licht. Auch Discovery hat die Milliarden-Übernahme von Scripps Network in diesem Jahr abgeschlossen. Nicht ganz so gut ging das Jahr für die Weinstein Company aus, die nach dem Missbrauchsvorwürfen gegen Harvey Weinstein in diesem Jahr in die Insolvenz rutschte. Auch der langjährige CBS-Chef Les Moonves musste in diesem Jahr seinen Hut nehmen. Die Vorwürfe auch hier: sexuelle Nötigung.



© MIPCOM/S.d'HALLOY / IMAGE & CO © MIPCOM/S.d'HALLOY / IMAGE & CO

In Sachen Übernahmen, Personalwechsel und Neu-Gründungen hatte 2018 so einiges zu bieten. Und derzeit sieht es so aus, als würde es 2019 nicht weniger interessant werden. So wird die EU-Kommission noch einmal sehr genau den geplanten Verkauf von Unitymedia an Vodafone überprüfen. Nach den vielen Veränderungen in den vergangenen Monaten wird sich im kommenden Jahr außerdem zeigen müssen, wie gut die neuen Allianzen tatsächlich funktionieren und ob die neuen Geschäftsführer und CEOs die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllen. Vor allem der Aufschlag von ProSiebenSat.1 und der Mediengruppe RTL im VoD-Bereich und der angekündigte Ausbau dieses Bereichs wird spannend zu beobachten sein.

Über den Autor

Timo Niemeier schreibt mit kleiner Unterbrechung seit 2014 für DWDL.de, er lebt in Wien und ist damit der Alpen-Beauftragte. Mag seichte Unterhaltung ebenso wie anspruchsvolle High-End-Serien, kann sich aber auch in Geschäftsberichten verlieren. E-Mail an Timo Niemeier

@timoe03 bei Twitter

Teilen