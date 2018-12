Flop-Parade 2018: Die größten Misserfolge des Jahres

© ARD/ZDF/MG RTL D/ProSiebenSat.1

Von Maschmeyers "Start Up!" über den gescheiterten Versuch einer Model-Suche bei RTL bis zu den Show-Fehlschlägen von ProSieben und den Serien-Enttäuschungen von Vox: Zum Jahresende lassen wir über 90 Fehlschläge dieses Jahres noch einmal Revue passieren.



20.12.2018 - 10:00 Uhr von Uwe Mantel 20.12.2018 - 10:00 Uhr

Der Erfolg der "Höhle der Löwen" hat in diesem Jahr zu einem kleinen Gründer(show)fieber in der deutschen Fernsehlandschaft geführt. Die Ergebnisse schwankten zwischen so la la wie bei Raabs "Ding des Jahres" und völliger Fehlschlag - so wie es Sat.1 mit einem der größten Flops des Jahres erlebte. Obwohl man mit Carsten Maschmeyer sogar einen echten Löwen angeworben hatte, fiel "Start up!" gnadenlos durch und wurde daher nur noch im Web zu Ende gezeigt - ein Schicksal, das er übrigens mit Jette Joop teilte, deren Gründerinnen-Show bei RTL II auch kaum jemand sehen wollte.

Doch auch Vox hatte im letzten Jahr unter der Führung des nun zum Mediengruppen-Chef beförderten Bernd Reichart so seine Probleme. Der Plan, die weiterhin bestehenden Problemen im US-Serien-Bereich ("Good Doctor" war hier eine einsame Ausnahme) mit Co- und Eigenproduktionen zu lösen, ging jedenfalls nicht auf. "Milk & Honey" muss nach dem übergroßen "Rote-Bänder"-Erfolg als Flop verbucht werden, "Take Two" fand ebenfalls nicht das erhoffte Publikum. Doch auch von der RTL-Serienoffensive blieb viel mehr oder weniger ordentliches Mittelmaß, aber noch kein wirklicher weiterer Hit. Dafür mit "Lifelines" auch ein echter Flop.

Die größte Baustelle von RTL war aber im Nachmittagsprogramm verortet. Am schlimmsten sieht es am Wochenende aus, wo man endlich mal wieder mit frischen Produktionen punkten wollte, aber reihenweise völlig unterging - "Hauptsache süß" sei hier mit zuletzt noch 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe als ein Beispiel genannt. Doch auch unter der Woche, wo man sich von "Verdachtsfälle" & Co. getrennt hat, gilt es noch etwas dickere Bretter zu bohren, da bleiben Fehlschläge nicht aus.

Allerdings gab es schon mehr Lichtblicke als am Sat.1-Vorabend, wo insbesondere die Daily "Alles oder nichts" und das Magazin "Endlich Feierabend" bislang kein Land sehen. Ein weiterhin ungelöstes Problem von Sat.1 ist zudem der Start in den "Fun-Freitag": Neue Formate scheiterten da gleich Reihenweise, von "Big Blöff" über "Game of Games" bis zu Kaya Yanars "Guckst du?!" Große Probleme mit Shows hatte zwischenzeitlich auch ProSieben - ausgerechnet kurz nachdem man die große Show-Offensive für den Samstagabend ausgerufen hatte. Dort ging dann erstmal reihenweise fast alles schief: "Time Battle" floppte völlig, Jokos "Beginner gegen Gewinner" sackte ab und Steffen Henssler warf nach einem Tiefschlag gleich ganz das Handtuch - obwohl es den Rest des Jahres eigentlich noch ganz ordentlich gelaufen war. Ein klassischer Flop war "Schlag den Henssler" damit auch gar nicht - auch wenn die großen Erwartungen freilich nicht erfüllt wurden. Über 90 echte Flops lassen wir wieder in unserer alljährlichen Flop-Parade Revue passieren.

