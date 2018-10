NeueSuper & Beta machen Mars-Drama mit Schwochow

© Neuesuper

Die junge Produktionsfirma NeueSuper wagt sich erstmals an ein englischsprachiges Serien-Projekt. "Children of Mars" heißt es - und mit an Bord ist neben Beta Film auch der renommierte Regisseur Christian Schwochow, der aktuell für Netflix dreht.



Es sind gute Tage für die junge Münchner Produktionsfirma NeueSuper. Gerade erst gab der Bayerische Rundfunk eine zweite Staffel seiner von Kritikern hochgelobten Serie "Hindafing" in Auftrag (DWDL.de berichtete) und jetzt wurde bekannt, dass man zusammen mit Beta Film eine neue englischsprachige Dramaserie an den Start bringen wird. "Children of Mars" nennt sich die achtstündige Produktion, die Beta Film in diesen Tagen den Einkäufern auf der Fernsehmesse MIPCOM präsentieren will.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen 13 Astronauten auf ihrer Reise zum Mars - ohne Rückfahrticket. Als Regisseur konnte Christian Schwochow gewonnen werden, der kürzlich schon für die ZDF-Serie "Bad Banks" verantwortlich zeichnete und aktuell zwei Folgen der Netflix-Serie "The Crown" inszeniert (DWDL.de berichtete). Demnächst folgt dann also die Zusammenarbeit mit Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente von der NeueSuper.

"'Childrens of Mars' wirft politische und philosophische Fragen von großer Relevanz auf. Ich freue mich sehr darauf, in dieses neue Abenteuer einzutauchen", sagt Schwochow, der zugleich die NeueSuper für ihr modernes Storytelling lobt. "Da ich mich bisher auf Geschichten der Gegenwart und der Vergangenheit konzentriert habe, ist es für mich mehr als aufregend, diese Serie über eine Welt in naher Zukunft zu entwickeln und zu kreieren."

Die Produktionsfirma betrifft mit dem Projekt Neuland, weil man erstmals eine englischsprachige Serie umsetzt, wie Simon Amberger betont. Man freue sich, mit Beta Film einen erfahrenen Partner gefunden zu haben. Moritz von Kruedener von Beta Film: "Wir glauben fest an den innovativen Ansatz von NeueSuper, eine Geschichte mit dieser Dimension und emotionalen Tiefe zu erzählen. Christian Schwochow ist die perfekte Wahl, um ein solch ehrgeiziges Projekt aus Europa für den internationalen Markt zu realisieren."

