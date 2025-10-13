Cineflix Rights kann schon zum Start der Fernsehmesse MIPCOM eine Reihe von Verkäufen der neuen Serie "Sunny Nights" verkünden und hofft, mit dem Rückenwind diese Woche in Cannes noch einige weitere Deals einzutüten. Ursprünglich beauftragt wurde die Serie vom australischen Streamingdienst Stan, wo die Premiere aber noch aussteht und für Weihnachten 2025 in Aussicht gestellt ist.

Schon jetzt ist neben ITV in Großbritannien, Bell Media in Kanada, Canal+ in den Niederlanden, TVNZ in Neuseeland, TG4 in Irland und Yes in Israel aber auch ProSiebenSat.1 unter den Käufern. Damit wird die mit D'Arcy Carden und Will Forte in den Hauptrollen besetzte Serie also auch ihren Weg nach Deutschland finden. Creator sind Nick Keetch und Ty Freer, inszeniert und produziert wurde die achtteilige erste Staffel von Trent O'Donnel ("Colin from Accounts", "Hacks", "No Activity", "Population 11"). In weiteren Rollen sind Rachel House, Jessica De Gouw, Miritana Hughes, Ra Chapman, Megan Wilding und Patrick Brammall zu sehen.

Und darum geht's: Carden und Forte spielen in "Sunny Nights" das Geschwisterpaar Martin und Vicki Marvin, das aus den USA nach Sydney auswandert, um dort ein Spray-Tan-Geschäft aufzubauen. Doch schon bald verstricken sie sich in kriminelle Machenschaften, geraten mit einem erbarmungslosen Gangster aneinander und müssen alles daran setzen, am Leben zu bleiben, nicht im Gefängnis zu landen und sich finanziell über Wasser zu halten.