"Wir glauben, dass die Zuschauer Lust haben, mehr Heidi Klum auf ProSieben zu erleben", erklärte Senderchef Hannes Hiller im Februar diesen Jahres in der "Süddeutschen Zeitung". Er ließ wissen: Man arbeite intensiv an einer neuen Show in 2025. Beim Screenforce Festival im Sommer wurde dann jedoch kein Wort darüber verloren und auch bei der mehrjährigen Vertragsverlängerung, die vor knapp drei Wochen bekannt gegeben wurde, blieb weiterhin hoffen, was Heidi Klum und ProSieben planen.

Das hat sich inzwischen geändert: Zu einer neuen Show gibt es noch kein Update, aber mehr Heidi Klum wird es 2025 auf jeden Fall geben bei ProSieben. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de verdoppelt der Sender zum Start der kommenden Jubiläumsstaffel die „Topmodel“-Dosis. Die 20. Staffel läuft ab Februar 2025 nicht nur donnerstags, sondern zusätzlich auch am Dienstagabend bei ProSieben. Der Donnerstag gehört dabei den Frauen, der Dienstag den Männern.

Ab Ende März geht die Suche nach „Germany’s Next Topmodel“ in der neuen Staffel dann konsolidiert nur einmal die Woche donnerstags weiter und führt am Ende wie gewohnt zu einem gemeinsamen großen Finale im Juni. Auf DWDL.de-Anfrage wollte ProSieben die Formatänderung noch nicht bestätigen. Ein Sprecher teilt lediglich mit: „Das Leben ist voller Überraschungen. #GNTM auch. Wann ‚Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum‘ startet, werden wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern rechtzeitig mitteilen.“

Vergangene Woche erst erhielt Heidi Klum in München für die Weiterentwicklung von „Germany’s Next Topmodel“ und die Öffnung des Formats für alle den Blauen Panther in der Kategorie Entertainment.