RTLzwei holt überraschend seine Dokuserie "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" zurück, zeigt die zweite Staffel aber nicht mehr im Nachmittagsprogramm, sondern am späten Abend. Ab dem 12. März laufen die neuen Folgen des Formats jeweils mittwochs um 22:15 Uhr. Schon eine Woche zuvor steht "VIPs only!" als Preview beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit.

Mit dem "VIPs only" will RTLzwei eigenen Angaben zufolge "einen unterhaltsamer Einblick in das Leben der Prominenten und ihren ausgefallenen Alttag" gewähren. So gibt es etwa zu sehen, wie Djamila Rowe zusammen mit Designerin Carmen Diaz auf Mallorca den perfekten Ort sucht, um einen Laden zu eröffnen. Topmodel Victoria Jancke und Magey Kalley, bekannt als Exfrau von Currywurstmann Chris Töpperwien, wiederum versuchen in Los Angeles eine Luxus-Immobilie zu finden, um dort die Party des Jahres veranstalten zu können.

Außerdem soll Nino de Angelo "auf seinem Weg zurück in den Schlager-Olymp" gezeigt werden. Mit dabei sind außerdem Claudia Obert und ihr Lover Max, Verena Kerth, Lilo von Kiesenwetter und Calvin Kleinen. Versprochen wird der "ultimative Realitätscheck, mit allen Ups und Downs der Stars".

Die erste Staffel war im Herbst 2023 zwei Wochen lang im Nachmittagsprogramm zu sehen, erwies sich dort mit im Schnitt nur rund 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nicht als der erhoffte Erfolg. Insgesamt schalteten damals durchschnittlich kaum mehr als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Nun also der zweite Anlauf auf neuem Sendeplatz. Produziert wird "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" von RTL Studios.