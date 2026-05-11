Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat am 15. April Klage gegen die RTL Group vor dem Einheitlichen Patentgericht in Mannheim eingereicht. Streitpunkt ist ein Patent aus dem Bereich MPEG-DASH beziehungsweise HEVC-Streaming-Technologien, das für adaptive Videoübertragung im Internet genutzt wird, wie die auf diesen Bereich spezialisierte Seite "IP Fray" berichtet.

In dem Patent geht es um Verfahren, mit denen Videostreams effizienter ausgeliefert werden können, um Buffering und Ladezeiten zu reduzieren. Der Rechtsstreit ist dabei offenbar Teil einer größeren Auseinandersetzung um Video-Codecs und Streaming-Lizenzen. Bereits im November 2025 hatte die RTL Group ihrerseits eine Nichtigkeitsklage gegen ein anderes Huawei-Patent beim UPC in Paris eingereicht. Huawei reagierte nun mit einer Klage in Mannheim.

Der Fall reiht sich ein in eine ganze Serie von Verfahren um Patente im Bereich des Video-Streamings. Huawei führt derzeit beispielsweise ähnliche Auseinandersetzungen unter anderem gegen Disney und Meta, auch andere Patentinhaber wie Nokia und InterDigital gehen gegen Hardware-Anbieter und Streamer vor. Für Schlagzeilen sorgte im vergangenen Jahr beispielsweise ein Patentstreit zwischen Nokia und Prime Video.