Die kanadische Serie "Wild Cards" dürfte in absehbarer Zeit den Sprung nach Deutschland schaffen. Das mit dem internationalen Vertrieb der Serie betraute Unternehmen Fifth Season hat die von Blink49 Studios, Front Street Pictures und Piller/Segan produzierte Serie, die Anfang 2024 ihre Premiere bei CBC feierte und gerade kurz vor dem Finale der zweiten Staffel steht, in zahlreiche Länder verkauft.

In der Liste findet sich neben Abnehmern in den Niederlanden, Portugal, Spanien, Slowakei, Frankreich, Belgien, Schweiz, Afrika, Hong Kong, Japan, Singapur, Australien, Neuseeland, Israel und Bulgarien auch ProSiebenSat.1 aus Deutschland. Ab 12. März läuft die Serie zuerst bei Sat.1 emotions und steht zum Abruf bereit.

Giacomo Gianniotti ("Grey's Anatomy") spielt darin den degradierten Cop Cole Ellis, der eigentlich gerufen wird, um die Betrügerin Max Mitchell - gespielt von Vanessa Morgan ("Riverdale") zu überführen. Noch während sie im Revier wartet, knackt sie quasi nebenbei einen wichtigen Fall - was zum Einen Cole Ellis die Chance auf Rehabilitierung und Max Mitchell die Chance auf Straffreiheit bietet, wenn sie künftig bei der Verbrechensaufklärung zusammenarbeiten. Während das für Ellis das knallharte Polizeiarbeit bedeutet, setzt Max eher Verkleidungen und Intrigen ein. Neben den schon genannten gehört auch Jason Priestley ("Beverly Hills, 90210") zum Hauptcast.

Prentiss Fraser, TV-Distributions-Chef von Fifth Season: "Primetime-Procedurals waren schon immer in Mode, und die aktuellen Programmtrends verlangen nach einer etwas leichteren, himmelblauen Variante - und 'Wild Cards' ist in diesem Bereich absolut erfolgreich. Die Besetzung ist fantastisch, die Geschichten sind lustig und die Umsetzung ist genau das, was Programmmacher und Zuschauer suchen."