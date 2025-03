Die neue Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" steht in den Startlöchern. Wie ProSieben am Mittwoch angekündigt hat, kehrt das Format am 9. April zurück auf die Bildschirme. Die beiden Entertainer sind in ihrem Kampf gegen ihren Haus- und Hofsender künftig immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Damit wechseln Joko und Klaas mit ihrer Show den Sendeplatz, bislang lief das Format immer dienstags.

Über den bevorstehenden Wechsel hatte DWDL.de bereits vor einigen Wochen berichtet. Hintergrund ist die Tatsache, dass ProSieben damals im Zuge von Stefan Raabs RTL-Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million" Änderungen im Programm vorgenommen hat. "TV Total" wechselte damals vom Mittwoch auf den Dienstag, mittwochs sind seither die Männer-Ausgaben von "Germany’s Next Topmodel" zu sehen. Wenn die zu Ende sind, übernehmen Joko und Klaas am Mittwochabend.

Mit etwas mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,4 Prozent Marktanteil (vorläufig gewichtet) in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist die Frühjahrsstaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" im vergangenen Jahr ein schöner Erfolg für ProSieben gewesen. Die Herbst-Staffel lief zwar spürbar schwächer, lag aber immer noch weit über den Normalwerten des Senders. Nun wird man hoffen, dass die Fans von Joko und Klaas den Sendeplatzwechsel anstandslos mitmachen werden.

Zum Auftakt am 9. April bekommen es Joko und Klaas übrigens nicht nur mit Stefan Raab im Gegenprogramm zu tun, sondern auch mit Horst Lichter: Das ZDF setzt auf eine Primetime-Ausgabe von "Bares für Rares". Eine Woche später gibt’s bei der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz unter anderem "Aktenzeichen XY" zu sehen.

In jedem Fall werden Joko und Klaas durch die Show sichtbarer im Programm von ProSieben als sie es ohnehin schon sind. Sonntags zeigt ProSieben aktuell schon neue Ausgaben von "Wer stiehlt mir die Show?" und am kommenden Wochenende ist das neue "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" erstmals auf dem regulären Sendeplatz am Samstagabend zu sehen (DWDL.de berichtete). Wenige Tage später kehrt auch "Late Night Berlin" zurück, am 25. März gibt’s allerdings nur eine zehnminütige Ausgabe. ProSieben wollte die genauen Umstände dieser Programmierung bislang nicht kommentieren. Nun steht fest: Am 1. April gibt’s die Late-Night-Sendung nicht zu sehen. Tickets für die Aufzeichnungen des Formats können ohnehin erst ab Mitte April gekauft werden, dann geht’s wohl regulär weiter.