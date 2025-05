Disney wird die kommende 4. Staffel von "The Bear: King of the Kitchen" weltweit zur gleichen Zeit veröffentlichen - und das bedeutet: Hierzulande ist es in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni um 2 Uhr nachts soweit. Zu diesem Zeitpunkt werden alle zehn neuen Folgen auf einen Schlag zum Bingen bereit stehen.

In der vierten Staffel der FX-Serie sind Carmen "Carmy" Berzatto, Sydney Adamu und Richard "Richie" Jerimovich entschlossen nicht nur zu überleben, sondern auch ihr Restaurant "The Bear" auf ein neues Level zu bringen. Mit neuen Herausforderungen hinter jeder Ecke muss sich das Team anpassen, verändern und bewähren. In dieser Staffel geht es beim Streben nach Perfektion nicht nur darum, besser zu werden - es geht darum zu entscheiden, woran es lohnt, festzuhalten.

In den Hauptrollen sind wieder Jeremy Allen White als Carmy, Ayo Edebiri als Sydney, Ebon Moss-Bachrach als Richie zu sehen, daneben gehören Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas und Matty Matheson sowie Oliver Platt und Molly Gordon zum regelmäßigen Cast. Die Serie wurde von Christopher Storer kreiert, der neben Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai und Rene Gube auch als ausführender Produzent fungiert. Courtney Storer fungiert als mitausführende Produzentin und kulinarische Produzentin.