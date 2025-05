am 13.05.2025 - 16:34 Uhr

In den vergangenen Jahren hat die ARD in den Sommermonaten regelmäßig versucht, neue Formate als Ersatz für die als zu teuer empfundenen Telenovelas zu testen - Magazine etwa oder neue Quizformate. Nachdem man inzwischen eingesehen hat, dass man bis auf Weiteres nicht auf "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" verzichten kann, ist von ähnlichen Experimenten in diesem Jahr nichts bekannt. Eine Sommerpause gibt es für die Serien aber trotzdem.

Zum letzten mal stehen "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" am 27. Juni auf dem Programmplan des Ersten, dann ist erst einmal Schluss. Zurückkehren werden beide Serien am 1. September, wie die ARD auf DWDL.de-Anfrage mitteilte.

In der Woche ab dem 30. Juni behilft sich die ARD im Nachmittagsprogramm dann ersatzweise zwischen 14 und 17 Uhr zunächst mit der Wiederholung von in der Regel recht seichten Filmen. So ist für diese Woche etwa "Ein Drilling kommt selten allein", "Vier Drillinge sind einer zuviel", "Das Glück kommt unverhofft" oder "Mein Mutter, meine Männer" zu sehen. Im Juli dürfte dann ohnehin wieder die Tour de France einen großen Teil des Nachmittagsprogramms einnehmen.

Ab Ende Juni entfallen durch die Film-Programmierung vorübergehend auch die 15- und 16-Uhr-Ausgaben der "Tagesschau", um 14 Uhr gibt's nur noch eine auf drei Minuten verkürzte Sendung. Erst um 17 Uhr geht es dann mit dem gewohnten Programm mit einer 15-minütigen "Tagesschau" gefolgt von "Brisant" und "Gefragt - Gejagt" weiter.