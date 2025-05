Die letzte Ausgabe des Video- und Computerspielmagazins "Game Two" wird am Donnerstag, den 3. Juli, im Programm von ZDFneo zu sehen sein. Das hat eine Sprecherin des Senders gegenüber DWDL.de bestätigt. Nach 382 Folgen ist damit vorerst Schluss. Zunächst war das Format beim Jugendformat Funk angedockt, seit einigen Jahren jetzt aber nur noch bei ZDFneo. Das ZDF hatte bereits vor rund einem Jahr angekündigt, im Sommer 2025 aus der Produktion auszusteigen. Begründet wurde das unter anderem mit einem stärkeren Fokus auf Fiction-Angebote für junge Menschen sowie Show-Formate mit einer breiteren thematischen Ausrichtung.

Die Rocket Beans, die hinter dem Format stehen, arbeiten seit der Ankündigung des ZDF-Ausstiegs an einer Fortsetzung von "Game Two" über den Sommer 2025 hinaus. Noch gibt es an dieser Front nichts Neues zu vermelden, nach DWDL.de-Informationen befindet man sich aber mittlerweile in konkreten Gesprächen zu einer Fortsetzung. Auf Anfrage wollte sich das Unternehmen nicht zum aktuellen Stand der Gespräche äußern.

In der Vergangenheit machten die Rocket Beans keinen Hehl aus ihrem Wunsch, das Format mittel- und langfristig fortzusetzen. "Wir glauben weiterhin an unser Produkt und sind der festen Überzeugung, dass es so ein Format in der deutschen Medienlandschaft braucht", erklärten die Macherinnen und Macher bereits im Sommer 2024. "Ich hoffe, dass wir im August einen neuen Hafen für ,Game Two‘ haben werden", erklärte Arno Heinisch, Geschäftsführer der Beans Entertainment GmbH, wie der Mutterkonzern der Rocket Beans mittlerweile heißt, im Januar gegenüber DWDL.de.

"Game Two" ging erstmals 2016 auf Sendung und trat damals die inoffizielle Nachfolge des Ende 2014 von MTV eingestellten "Game One" an, das 2006 erstmals zu sehen war. Die Lebensdauer von "Game One" hat "Game Two" damit mittlerweile überschritten. Ob weitere Jahre hinzukommen werden, wird sich wohl in den kommenden Wochen entscheiden. Erst im vergangenen Jahr ist eine Ausgabe von "Game Two" für einen Grimme-Preis nominiert worden.

Neues "Speedrun-Fastival" im Juni

Während man bei Beans Entertainment aktuell also weiter an einer Fortsetzung der Sendung arbeitet, hat man jetzt für Juni das sogenannte Speedrundale Fastival (sic!) angekündigt, das man am 27. und 28. Juni zusammen mit Dennsen86 veranstalten wird. Dabei dreht sich zwei Tage lang alles um die Welt des Speedruns. Unter diesem Begriff versteht man das gezielte Durchspielen von Videospielen in möglichst kurzer Zeit. Geplant sind Speedruns verschiedener Videospiele, hinzukommen Watchpartys, Tutorials sowie Interviews mit Speedrunnerinnen und Entwicklern. An beiden Tagen wird Rocket Beans TV jeweils acht Stunden live streamen. Moderiert wird das Event von einem Speedrun-Quartett: Dennsen86, Gregor Kartsios, Sia Ashouri und Matthias Rosenkranz führen durch die Show.