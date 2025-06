am 01.06.2025 - 11:00 Uhr

Rund drei Jahre ist es nun bereits her, dass Netflix die vierte Staffel von "Stranger Things" veröffentlicht hat, das Serienfinale lässt nun also schon ziemlich lange auf sich warten. Doch nun gibt es endlich einen Veröffentlichungstermin: Im Rahmen des jährlich stattfindenden Tudum-Events (benannt nach dem Sound, der vor dem Start einer Serie oder eines Films auf Netflix erklingt) gab Netflix bekannt, dass es nach deutscher Zeit am 27. November um 2 Uhr nachts weiter gehen wird.

Allerdings wird dann nicht die komplette Staffel auf einen Schlag zur Verfügung stehen, stattdessen ist die Veröffentlichung in drei Teilen geplant. Netflix spricht von "Ausgabe 1" ab dem 27. November, "Ausgabe 2" folgt dann ab dem 26. Dezember und das Finale schließlich am 1. Januar 2026, ebenfalls ab 2 Uhr nachts.

Zuletzt hatte Netflix "Stranger Things" im Frühjahr bzw. Sommer gezeigt - da stehen in diesem Jahr aber schon ein paar andere Schwergewichte auf dem Programm. Ab dem 27. Juni gibt's die dritte und zugleich letzte Staffel von "Squid Game" zu sehen. Und ab dem 6. August folgt Teil 1 der zweiten Staffel von "Wednesday", ehe ab dem 3. September Teil 2 die Staffel komplettiert. Hier veröffentlichte man auch Details zur Gastbesetzung mit Lady Gaga: Sie spielt die mysteriöse und rätselhafte Rosaline Rotwood, eine legendäre Nevermore-Lehrerin, deren Wege sich mit denen von Wednesday Addams kreuzen.

Ende des Jahres gibt es nach drei Jahren dann in der Vorweihnachtszeit wieder einen "Knives Out"-Krimi, der mit Daniel Craig, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Cailee Spaeny und Daryl McCormack wahrlich hochkarätig besetzt ist. "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" feiert am 12. Dezember 2025 seine Premiere auf Netflix. Eine Sneak Peek hat Netflix bereits jetzt veröffentlicht.