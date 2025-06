2024 ist so etwas wie das Jahr der Vampire gewesen, in gleich mehreren Produktionen ging es um die Blutsauger. So auch bei der ZDFneo-Serie "Love Sucks", die aber eher Teenie-Drama als klassische Horror-Serie war (Hier geht’s zur DWDL.de-Kritik aus dem vergangenen Jahr). Nun feiert die Serie mit Damian Hardung und Havana Joy demnächst ihre Premiere in Frankreich.

ZDF Studios hat die Rechte an den acht Folgen nun nämlich an France Télévisions verkauft. Produziert wurde die Serie von Studios Zentral, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von ZDF Studios, das weltweit für den Vertrieb zuständig ist. Mirela Nastase, Managerin Drama bei ZDF Studios, die den Vertrag verhandelt hat, sagt: "Ergreifend, intensiv, brutal, fesselnd und romantisch – so würde ich Love Sucks beschreiben. Ich freue mich sehr, dass das Publikum in Frankreich die Gelegenheit haben wird, diese sehr unkonventionelle Liebesgeschichte zu sehen."

Morad Koufane, Leiter Internationale und Jugenddramen bei France Télévisions, spricht von einem "spannenden und fesselnden Drama", das man erworben habe. "Die Erzählweise haucht dem Vampirgenre frischen Wind ein und sorgt für ein Wechselbad der Gefühle." Neuen Wind in das Vampir-Genre hat "Love Sucks" definitiv gebracht. Die Serie von Marc O. Seng (Gesamtkonzept & Headautor) versucht sich an einem fast schon unmöglichen Spagat zwischen der Neuinterpretation von Romeo und Julia sowie der Integration von Vampir-Elementen. Lea Becker und Andreas Prochaska inszenierten die Folgen.

Und darum geht's in der Serie: Obwohl er den Abend lieber im Kunstmuseum mit Elisabeth (Eveline Hall) verbringen möchte, lässt sich Ben (Damian Hardung) von seinem Bruder Theo (Rick Okon) mit auf den Rummel schleppen und zum Preisboxen überreden. Dort schickt Zelda (Havana Joy Josephine Braun) Ben mit nur einem Haken auf die Bretter. Ein magischer Moment, und beiden ist sofort klar: Das ist Liebe auf den ersten Blick! Was die zwei zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Ben ist Vampir, und Zelda gehört einer Familie von Vampirjägern an. Zeldas Vater (Stipe Erceg) und ihr Bruder Branko (Dennis Scheuermann) wollen die unsterblichen Blutsauger ausnahmslos vernichten. So stehen sich zwei dysfunktionale Familien feindlich gegenüber, zwischen deren unversöhnlichen Fronten Ben und Zelda alles versuchen, um einen Platz für ihre junge Liebe zu finden.