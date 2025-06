Eigentlich hätte Andrea Kiewel am vergangenen Sonntag ihr 25-jähriges Jubiläum beim "ZDF-Fernsehgarten" feiern wollen - doch dann musste die Sendung ohne sie stattfinden. Andrea Kiewel lebt seit vielen Jahren in Israel. Angesichts des israelischen Militärschlags gegen Iran und den kurz darauf erfolgten Gegenschlag ist unter anderem der israelische Luftraum aber seit dem vergangenen Freitag gesperrt. Da ihre Anreise nach Mainz dadurch nicht möglich war, übernahmen kurzfristig Joachim Llambi und Lutz van der Horst die Moderation der Sendung.

Auch wenn sich am gesperrten Luftraum bislang nichts geändert hat, ist Andrea Kiewel inzwischen aber auf anderem Weg in Deutschland angekommen, wie das ZDF am Donnerstag mitteilt. Dementsprechend wird sie die kommende Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" am Sonntag um 12 Uhr also wieder moderieren, so der Sender.

In der Mitteilung heißt es obendrein: "Die An- und Abreise Andrea Kiewels zum Produktionsort des 'Fernsehgartens' ist ihre Privatangelegenheit." Das dürfte eine Reaktion auf die zahlreichen Kommentare der letzten Tage sein, in denen behauptet wurde, das ZDF lasse sie auf Kosten der Beitragszahler Woche für Woche einfliegen. Die Anreise zu ihrer Arbeitsstätte zahlt und organisiert sie demnach aber - wie wohl die meisten Menschen - selbst.

Den Quoten des "ZDF-Fernsehgartens" hatte die Abwesenheit von Andrea Kiewel übrigens vergangenes Wochenende nicht geschadet, sie fielen sehr gut aus - die zusätzliche Aufmerksamkeit durch die vielen Schlagzeilen im Vorfeld dürften da auch geholfen haben. Die kommende Ausgabe steht nun unter dem Motto "Sommer-Check". Zu Gast sind Alcazar, Heinz Rudolf Kunze & Annett Louisan, Oceana, Christin Stark, Anna-Carina Woitschack, Nick Howard, DeSchoWieda, MVX, Bell Book & Candle, Drei Meter Feldweg und Douwe Bob.