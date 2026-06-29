RTL hat eine kurzfristige Programmänderung angekündigt und wird am heutigen Montag (29. Juni) zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ein zehnminütiges "RTL Aktuell"-Spezial einschieben. In der Sendung mit dem Titel "Schüsse im Mutter-Kind-Heim - Tote in Stade" geht es um die Ereignisse, die sich an diesem Montag in der niedersächsischen Stadt ereignet haben.

Alle großen Nachrichtenportale berichten seit einigen Stunden über die Lage in der Stadt. Demnach wurden in einem Jugendeinrichtung in Stade Schüsse abgefeuert, dabei wurden fünf Menschen getötet. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch ein Mutter-Kind-Heim. Weitere Menschen wurden verletzt und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt. Der "Spiegel" berichtet, dass die Polizei von einer Beziehungstat ausgeht.

In der von Roberta Bieling moderierten Sondersendung will RTL den Zuschauerinnen und Zuschauern die neuesten Informationen über die Lage vor Ort geben. Geplant sind zudem Schalten zu den Reportern vor Ort sowie erste Einordnungen durch Experten. Andere Sender haben noch keine Sondersendungen dieser Art angekündigt.

Im Falle von RTL verschiebt sich das eigentlich geplante Primetime-Programm damit ein wenig. An diesem Montag dürften sich die Auswirkungen aber wohl in Grenzen halten: Geplant war ohnehin nur eine Wiederholung von "Undercover Boss", die nun schlicht um 20:25 Uhr beginnt. Später am Abend dürften die meisten Menschen vor den TV-Geräten ohnehin das ZDF einschalten, dort ist dann nämlich die DFB-Elf bei ihrem nächsten Spiel im Rahmen der aktuellen Fußball-WM zu sehen.