Mit neuen Folgen von "Kroymann" hat sich die ARD in den vergangenen Jahren rar gemacht. Doch nun sollen überraschend gleich vier weitere Episoden der Comedy-Reihe mit Maren Kroymann den Weg ins Programm finden.

Allzu prominent fällt der lineare Sendeplatz jedoch nicht aus: Die ersten beiden Folgen laufen am Freitag, den 22. August ab 23:55 Uhr. Im Vorfeld läuft allerdings erstmals die neue "Sportschau", in der unter anderem das Auftaktspiel der neuen Bundesliga-Saison zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig zusammengefasst wird (DWDL.de berichtete). Wer nicht so lange warten möchte, kann "Kroymann" aber freilich auch in der Mediathek sehen, wo ab dem 22. August bereits alle vier Folgen der btf-Produktion zum Abruf bereitstehen.

In der neuen Staffel begibt sich die Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin auf eine "wahnwitzige 'Road to Reality'", wie es in der Beschreibung heißt. Maren Kroymann verkörpert nichts weniger als einen angehenden Realitystar und bekommt mit Natascha Ochsenknecht eine mit allen Reality-Wassern gewaschene Mentorin zur Seite gestellt. Darüber hinaus sind auch Realitystars wie Max Bornmann, Filip Pavlovic, Cecilia Asoro, Fabio Knez oder Jolina Mennen zu sehen - aber auch Schauspielerinnen und Schauspieler wie Annette Frier, Cordula Stratmann, Diana Amft, Julius Feldmeier, Helge Mark Lodder, Banafshe Hourmazdi und Paula Essam.

Zum Auftakt ihrer Reise durch die Formate trifft Kroymann die feministische Anna (Sira-Anna Faal) und einen Nazi-Influencer (Jonathan Berlin). In der zweiten Folge wiederum muss sie zum Dating und versaut es beim Bachelor (Filip Pavlovic) fast mit einem feministischen Fauxpas.