Josephine Kittner hat bereits zu Mitte Mai die neue Rolle des Senior Vice President Content Strategy, Discovery & Analytics bei RTL+ übernommen, wie mit einiger Verspätung erst jetzt bekannt gegeben wurde. In dieser Funktion ist sie für die datenbasierte und marktorientierte Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Content-Strategien verantwortlich. Dazu gehören neben der strategischen Content-Steuerung auch Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Nutzung von RTL+.

Kittner ist schon seit Juli 2024 bei RTL Deutschland und arbeitete bislang als Senior Director im Bereich Strategy & Transformation. Zuvor war sie über vier Jahre für Netflix tätig, zuletzt als Manager Content Finance, Strategy & Analysis DACH. In ihren Aufgabenbereich fielen dort also etwa die Content- und Marktanalyse und das Scheduling, zudem war sie für lokale Lizenzierungen mitverantwortlich. In ihrer neuen Funktion bei RTL berichtet Josephine Kittner sowohl an Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, sowie als Teil des RTL+ Management-Teams auch an Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland.

Inga Leschek kommentiert: "Mit Josephine haben wir eine strategisch brillante und inhaltlich versierte Kollegin gewonnen, die RTL+ auf dem Weg zur Profitabilität entscheidend mitgestalten wird. Ihre analytische Stärke gepaart mit einem tiefen Verständnis für Inhalte macht sie zur perfekten Besetzung für diese Rolle. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Josephine Kittner selbst sagt über ihre neue Aufgabe: "RTL+ vereint ein einzigartiges Content-Portfolio mit großem Wachstumspotenzial. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team neue Impulse zu setzen und durch datengetriebene Entscheidungen die Content-Strategie weiter zu schärfen – mit dem klaren Ziel, RTL+ für unsere Nutzer:innen noch relevanter zu machen."