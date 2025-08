Prime Video hat einen Starttermin für das neue Abenteuer-Reality-Format "The Summit" angekündigt, das aus dem Banijay-Katalog stammt und dementsprechend von Banijay Productions Germany produziert wird. Die erste Staffel der deutschen Version ist ab dem 26. September weltweit auf der Plattform zu sehen.

Bereits bekannt war, dass sich neben Felix von Jascheroff, Giulia Siegel, Cecilia Asoro und Ansgar Brinkmann auch Emmy Russ, Klaudia Giez, Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz, Flying Uwe, Tanja Tischewitsch und patroX der Herausforderung in Neuseeland stellen (DWDL.de berichtete). Als Executive Producer verantwortet Andrea Lange das Format. Producer sind Manuela Geiger, Severine Willems und Daria Dirks.

Bei "The Summit" werden die zwölf Stars in der Wildnis Neuseelands ausgesetzt. Der Mountainkeeper hat eine Aufgabe für sie: Sie können bis zu einer Million Euro gewinnen, doch dazu müssen sie den Summit - den Gipfel - erklimmen. Auf dem Weg haben sie Challenges zu meistern und müssen sowohl als Team, als auch Einzelkämpfer:innen agieren. Wenn einzelne Personen aufgeben müssen, ist auch ihr Anteil am potenziellen Gewinn futsch. Zwischendurch müssen die Teilnehmenden auch immer wieder einige Mit-Bergsteiger aus der Show wählen.

"The Summit" wurde ursprünglich von EndemolShine Australia in Zusammenarbeit mit dem Sender Nine Network entwickelt. Seit seiner Premiere im Mai 2023 hat sich das Format zu einem neuen Abenteuer-Reality-Erfolg innerhalb der Banijay-Gruppe entwickelt. Inzwischen ist die Show bereits in sieben internationalen Märkten vertreten – neben Australien unter anderem auch in den Niederlanden, Finnland, Norwegen, UK und den USA. Nun kommt auch schon bald eine deutsche Version hinzu.