Hannes Herrmann hat für Prime Video in der Vergangenheit bereits die Tennis-Übertragungen aus Wimbledon begleitet, er war zuletzt auch als Fußball-Kommentator für Sky im Einsatz, daran soll sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern. Als Co-Kommentator bei Prime Video steht ihm künftig Benedikt Höwedes zur Seite. Seinen ersten Einsatz als Champions-League-Kommentator bei Prime Video hat Hannes Herrmann am kommenden Dienstag beim Quali-Spiel zwischen den Glasgow Rangers und Club Brügge.

Das Champions-League-Team von Prime Video ist damit komplett. Bereits vor einigen Wochen hatte der Streamingdienst schon die Verpflichtung von Mats Hummels als TV-Experte angekündigt. Hummels, der gerade erst seine Profikarriere beendet hatte und vom BVB mit einem Abschiedsspiel geehrt wurde, stößt ab der neuen Saison zur Experten-Runde um Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning hinzu. Der Weltmeister von 2014 eifert damit gewissermaßen seinem Bruder Jonas nach, der schon seit vielen Jahren für den Streamingdienst DAZN als Experte und Co-Kommentator fungiert.