Vox holt sein Nachmittags-Format "Guidos Deko Queen" bereits im September in die Primetime. Mit dem Zusatz "Die Challenge" werden am 16. und 23. September insgesamt zwei Ausgaben ab 20:15 Uhr zu sehen sein. In jeder Folge treten zwei Hobby-Deko-Spezialisten im direkten Duell gegeneinander an und richten nicht nur einen, sondern gleich drei Räume passend zu einem vorgegebenen Motto neu ein.

Um die Herausforderung zu meisten, haben die Teilnehmenden zusammen mit ihren Helferinnen und Helfern insgesamt drei Tage Zeit und 10.000 Euro Budget. In der ersten Ausgabe dekorieren und drapieren Kai und Lena in ihren Räumen zum Motto "Urlaubsfeeling". Rund um das Thema "Green Living" geht es eine Woche später für Daniel und Anne.

Überzeugt werden muss wie gehabt Guido Maria Kretschmer: Er entscheidet, wer die gestellte Aufgabe am besten gelöst hat. Zwischendurch kommentiert er auch wieder das Geschehen. Zu Beginn einer jeden Folge schickt Kretschmer den Kandidaten nicht nur zum Motto passende Eyecatcher, sondern auch Deko-Unterstützung. Die Möbelstücke oder Deko-Objekte müssen in je einem Raum im Haus oder Außenbereich in Form, Farbe, Stil und Material aufgegriffen und in Szene gesetzt werden.

Drei Stunden haben die Kandidaten Zeit, um zu planen, wie sie die Zimmer einrichten möchten und um alle Online-Einkäufe zu erledigen und gegebenenfalls weitere Handwerker anzufragen. An den folgenden drei Tagen kann in Geschäften und Baumärkten geshoppt bzw. zu Hause gewerkelt und eingerichtet werden. Eine unerwartete Zwischen-Challenge soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Konzept bringen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass es "Guidos Deko Queen" in die Primetime schafft. Im Jahr 2023 ist einmalig eine Promi-Ausgabe der Sendung zu sehen gewesen, auch die wurde um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Normalerweise ist das Format jedoch zwischen Montag und Freitag auf dem Sendeplatz um 16 Uhr beheimatet. Die letzte Staffel ging im März zu Ende.