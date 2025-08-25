Weltmeister und NBA-Profi Moritz Wagner wird bei der am Mittwoch startenden Basketball-Europameisterschaft als Experte für MagentaSport und MagentaTV am Start sein. Das hat die Deutsche Telekom bekanntgegeben. Der 28-Jährige, der derzeit nach einer Knieverletzung an seinem Comeback arbeitet, wird demnach aus den USA in die Übertragungen eingebunden. Wagner verstärkt damit das On-Air-Team von MagentaSport um Per Günther, Ireti Amojo und den weiteren Neuzugang Marie Gülich.

"Ich freue mich ganz besonders auf diese Möglichkeit", sagt Wagner. "Sie bietet mir die Chance, den Sport anders zu beleuchten, eine andere Diskussion zu führen, einen anderen Austausch zu haben. Und hoffentlich auch eine größere Reichweite für den Basketball zu schaffen. Deshalb freue ich mich, ein Teil dessen zu sein und darauf, auf ganz authentische Weise mit dabei zu sein. Ich hoffe auch, dass ich mit den Jungs interagieren kann. Es ist schön, dass MagentaSport mir die Möglichkeit gibt, Teil des Großen und Ganzen zu sein."

Wie er seine Expertenrolle sieht? "Ich bin ja keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt", betont Moritz Wagner, dessen Bruder Franz bei der EM antritt. "Es ist jetzt auch eine ganz andere Perspektive. Ich hoffe, dass ich auch was dabei lernen kann. Mit Per und Team ein wenig zu fachsimpeln und die Jungs von außen zu betrachten. Das wird eine tolle Erfahrung mit viel Spaß und viel Lachen."

MagentaSport und MagentaTV werden alle 76 Spiele der Europameisterschaft live übertragen. Alle deutschen Partien werden sogar kostenlos gezeigt - parallel sind diese aber auch bei RTL zu sehen, das eine entsprechende Vereinbarung mit der Deutschen Telekom getroffen hat. MagentaSport wird aus EM-Studios in Finnland, Lettland und München senden. Als Kommentatoren sind unter anderem Basti Ulrich, Michael Körner, Alex Frisch und Lukas Schönmüller mit dabei.