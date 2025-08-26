Es ist eine freudige Nachricht, die Helene Fischer ihren Fans mitzuteilen hatte: Die Schlagersängerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden. In einem Brief, den sie auf Instagram veröffentlichte, kündigte die 41-Jährige zugleich an, sich nun eine Auszeit für die Familie nehmen zu wollen. "Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wolle sie ganz bewusst in Ruhe erleben", so Fischer.

Von der Auszeit ist auch ihre jährliche Weihnachtsshow im ZDF betroffen. "Viele von euch haben sicher auch schon auf die 'Helene Fischer Show' gewartet - und umso schwerer fällt es mir, euch sagen z umüssen, dass es 2025 keine geben wird", schrieb die Sängerin und erklärte: "Für die Vorbereitung brauche ich mehrere Wochen, und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten."

Auch das ZDF bestätigte den Ausfall der diesjährigen Sendung. "Nach eingehenden Beratungen mit Helene Fischer und ihrem Team haben wir uns gemeinsam entschieden, die 'Helene Fischer Show' 2025 auszusetzen", erklärte der Sender gegenüber "Bunte.de". "Die umfangreichen und zeitaufwändigen Trainings- und Probentermine sind in diesem Jahr leider nicht möglich." Das ZDF befinde sich jedoch "bereits in der Planung für das Ersatzprogramm am ersten Weihnachtsabend", das man "zu gegebener Zeit" kommunizieren werde.

In den vergangenen Jahren war die "Helene Fischer Show" mehrfach ausgefallen. Von 2020 bis 2022 entfielt die Sendung aufgrund der Corona-Pandemie und kehrte erst 2023 zurück. 2024 erzielte die Show indes mit 3,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ihre bislang niedrigste Reichweite, nachdem zuvor regelmäßig teils deutlich über fünf Millionen eingeschaltet hatten.