Sport1 entdeckt den Sport wieder: Nachdem der Sender zuletzt kurzfristig mehrere Fußballspiele ins Programm genommen hat, kehrt demnächst auch der "Fantalk" zurück. Ebru Atasav Tahranci, CEO des Sport1-Gesellschafters Acunmedya, hatte das Comeback bereits jüngst im DWDL.de-Interview in Aussicht gestellt.

Nun ist klar: Mit Beginn der neuen Champions-League-Saison wird der "Fantalk" wieder regelmäßig zu sehen sein. Wie Sport1 ankündigte, wird die Live-Sendung immer mittwochs parallel zur Champions League laufen - bei entsprechender Spielansetzung gegebenenfalls auch dienstags. Gesendet wird wieder aus der "11 Freunde Bar" in Essen-Rüttenscheid - also dort, wo das Format seine Wurzeln hat. Als regelmäßige Experten sind Mario Basler und Peter Neururer mit dabei. Wer die Moderation übernehmen wird, ist hingegen bislang noch nicht bekannt.

Sport1 hatte den "Fantalk" von 2013 bis Mai 2024 regelmäßig im Programm und war über Jahre hinweg Anlaufstelle für all jene Fußball-Fans, die sich kein teures Pay-TV-Abo leisten konnten oder wollten. Mit der Neuausrichtung des Senders in Folge des Einstiegs von Acunmedya musste der "Fantalk" jedoch weichen - zugunsten von Eigenproduktionen wie "Exatlon", die jedoch nur einen Bruchteil der Reichweite erzielten.

Zuletzt hatte Sport1 im April mit einem neuen "Fantalk"-Konzept experimentiert und zusammen mit Rocket Beans TV und der ProSiebenSat.1-Tochter Studio71 einen interaktiven Livestream produziert (DWDL.de berichtete). Das nun geplante TV-Comeback fällt im Gegensatz dazu aber offensichtlich wieder deutlich konventioneller aus.

Ungeachtet des "Fantalk"-Comeback sollen aber auch künftig Entertainment-Eigenproduktionen im Programm von Sport1 zu sehen sein. Neben einer neuen Staffel seiner Sport-Realityshow "Exatlon" hat der Sender gerade erst eine Neuauflage der Clipshow "Bitte lächeln" angekündigt.