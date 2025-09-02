© Verena Vogel

Verena Vogel über ihren neuen Job: "Ich freue mich, nach 18 Jahren bei der ‚south & browse‘ neue Herausforderungen bei der Janus annehmen zu dürfen. Dass ich dabei erneut meine Leidenschaft als kreative Macherin für neue lineare und non-lineare Formate unter Beweis stellen kann, empfinde ich als besonders spannend."

Frank Baumann kommentiert: "Mit Verena gewinnen wir eine perfekt vernetzte und mutige Programm-Macherin, die die gesamte Klaviatur von Boulevard bis Reality bestens zu bespielen gelernt hat." Verena Vogel verantwortete bei south & browse schon verschiedene Bereiche wie Artist Relations und das Producing diverser Formate wie "Promis privat", "Der große Urlaubscheck" und "Mixupart". Die letzten fünf Jahre lag der Schwerpunkt auf dem Development.