Wolfgang Richter © DFF Deutsches Filminstitut & Filmmuseum Wolfgang Richter
"Unerwartet und viel zu früh ist der Filmemacher Wolfgang Richter gestern verstorben. Er hatte noch so viele Pläne und Hoffnungen." Mit diesen zwei Sätzen hat Hannes Karnick am Freitag den Tod seines Freundes und langjährigen Geschäftspartners Wolfgang Richter bekannt gegeben. Richter und Karnick gründeten in den 70er Jahren zusammen die Produktionsfirma docfilm und setzten zahlreiche Doku-Projekte um - und das sowohl fürs Kino als auch für das Fernsehen. 

Wolfgang Richter war auch Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm und des Hessischen Filmbüros. Als Mitglied der Deutschen Filmakademie und Jury-Mitglied von Hessen-Invest Film und Main-Jury der Hessen Film und Medien GmbH engagierte er sich zudem für Filmkunst und Filmkultur. 

"Neben inhaltlichen und gestalterischen Fragen, hatte Wolfgang immer großes Interesse an der technischen Entwicklung. Ob bei der Time Code verkoppelten 16 mm Produktion oder bei nichtlinearen Technik: Er war immer vorne dabei und hat seinerzeit in Deutschland das erste Lightworks-Schnittsystem zur Produktionsreife gebracht", sagt Hannes Karnick. Wolfgang Richter wurde 1947 geboren und drehte bereits während seines Architektur-Studiums an der TU Darmstadt die ersten Filme. 