Schon zwei Mal hat "Bild" Promis vor laufender in den Boxring geschickt und mit "Fame Fighting" gewissermaßen eine Art Comeback des "Promi-Boxens" hingelegt. Die dritte Auflage der Show bekommt im Oktober nun eine zusätzliche Bühne: Während es "Fame Fighting" am Samstag, den 18. Oktober live zunächst exklusiv bei Bild Plus hinter der Bezahlschranke sowie direkt im Anschluss auf Abruf zu sehen gibt, kommt zwei Tage später auch der ProSiebenSat.1-Streamer Joyn an Bord.

Konkret wird Joyn die dritte "Fame Fighting"-Ausgabe ab Montag, den 20. Oktober kostenlos on Demand anbieten. Teil der Kooperation zwischen "Bild" und Joyn ist zudem eine mehrteilige Doku-Serie, die im Vorfeld der Veranstaltung gezeigt werden soll. Unter dem Titel "Fame Fighting Unleashed" stellt Joyn ab dem 11. September wöchentlich eine neue Folge kostenlos zum Abruf bereit. Eine Vorab-Preview gibt's zudem jeweils schon sieben Tage zuvor im Pay-Bereich von Joyn sowie auf "Bild.de". Die finalen Folgen laufen schließlich rund um das Event zwischen dem 14. und 21. Oktober kostenlos auf Joyn und "Bild.de".

Am Kampfabend selbst treten Micky Doleys (MckyTV), Daymian Weiß, Kevin Njie, Raffaela Caramela, Tommy Pedroni, Callum Izzard, Aleks Petrovic, Can Kaplan, Idris Virgo und Marvin Manson in den Ring. Veranstalter und Host ist erneut Eugen Lopez.