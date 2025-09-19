AXN Black hat die Ausstrahlung von "Safe Harbor" in Aussicht gestellt. Die englischsprachige Serie, die in den Niederlanden bereits auf der Streamingplattform Videoland zu sehen ist und in Belgien bei Streamz abgerufen werden kann, feiert ihre Deutschlandpremiere am 14. November um 20:15 Uhr beim Pay-TV-Sender. Zum Start werden gleich drei Episoden gezeigt.

"Safe Harbor" stammt von Mark Williams, dem Co-Creator von "Ozark", und ist inspiriert von wahren Begebenheiten. Inhaltlich geht es um die Hacker-Freunde Marco und Tobias: Gemeinsam träumen sie davon, in die Welt der Tech-Milliardäre vorzustoßen, doch bislang schlägt ihr Plan fehl. Als Marco in Rotterdam auf die irische Mafia in Person von Sloane und ihren unberechenbaren Bruder Farrell trifft, gerät er in Lebensgefahr. Um sich zu retten, bietet er seine Fähigkeiten an: den Hafen von Rotterdam, Europas größtes Drehkreuz für Waren, zu hacken und so die Drogentransporte der Iren zu kontrollieren.

Doch ohne Tobias ist das unmöglich – und plötzlich finden sich die beiden Freunde in einem brutalen Bandenkrieg zwischen dem irischen Mob und einem skrupellosen europäischen Kartell wieder. Während sie versuchen, ihre Beziehungen aufrechtzuerhalten, müssen Marco und Tobias ihr technologisches Know-how einsetzen, um die gefährlichen Gegner auszutricksen und zwischen zwei Fronten zu überleben.

Die Serie ist eine Koproduktion der niederländischen Produzenten Submarine und Herbert L. Kloibers Night Train Media. Zu der Besetzung des Crime-Thrillers gehören Alfie Allen ("Game of Thrones"), Colm Meaney ("Star Trek: Deep Space Nine"), Charlie Murphy ("Peaky Blinders"), Jack Gleeson ("Game of Thrones") und Martijn Lakemeier ("Maxima").

"Mit ‘Safe Harbor’ erweitern wir unser Line-up hochkarätiger Mafia-Serien konsequent", sagt Susanne Braun, Programm-Verantwortliche bei AXN Black. "Nachdem wir uns bereits die deutschsprachige Premiere von zwei Staffeln der Thriller-Serie ‘KIN’ mit Charlie Cox gesichert haben, freuen wir uns, unseren Abonnenten nun einen weiteren packenden Titel zu präsentieren."