Rund drei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat MagentaTV noch einen weiteren Experten verpflichtet. Auch der 23-fache Nationalspieler Jonas Hofmann wird während des Turniers für die Telekom-Plattform vor der Kamera stehen. Hofmann spielte in der Vergangenheit für Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach und steht aktuell bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. Dort wurde er 2024 auch Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger.

Nun also eine neue Rolle als Experte. "Ich freue mich sehr auf diese schöne Aufgabe bei MagentaTV. Die WM ist ein Riesen-Highlight", sagte Hofmann, der bei der WM 2022 in Katar noch zum Kader der deutschen Nationalmannschaft gehörte. "Damals haben wir auch schon mit der Mannschaft einige Spiele zusammen geschaut. Umso cooler ist es, das Ganze jetzt gemeinsam mit all den namhaften und starken Expertinnen und Experten in München und in den USA zu begleiten.“

Wie die Telekom mitteilte, soll der 33-Jährige unter anderem im täglichen "Breakfast Club" ab 7 Uhr sowie bei Live-Spielen im Einsatz sein. Dabei kommt es sogar zum Familientreffen, denn Ehefrau Laura Hofmann moderiert den "Breakfast Club" im Wechsel mit Sascha Bandermann. "Dass meine Frau ebenfalls mit dabei ist, macht die ganze Sache natürlich noch spezieller und schöner", so Hofmann. "Wir haben zuhause auch schon das ein oder andere Spiel zusammen geschaut und bewertet - spannende Analysen sind also garantiert."

MagentaTV zeigt ab dem 11. Juni sämtliche Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft, darunter 44 exklusiv. Neben Jonas Hofmann gehören auch Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp und Tabea Kemme zum Experten-Team.