Bill Kaulitz ist in den zurückliegenden Jahren ziemlich umtriebig gewesen. Neben seinen Auftritten als Frontmann von Tokio Hotel macht er bekanntlich auch einen Podcast mit seinem Bruder Tom und nicht zuletzt ihre Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" hat den Zwillingen noch einmal zu neuer Popularität verholfen. Im Frühjahr kündigte das ZDF schließlich an, dass Bill Kaulitz die Hauptrolle in einer neuen fiktionalen Serie spielen soll - doch daraus wird nun nichts.

Das ZDF hat nun zwar den Drehstart für die Serie mit dem Titel "The Comeback" angekündigt, Bill Kaulitz spielt darin aber keine Rolle mehr. Gegenüber DWDL.de teilt eine Sendersprecherin mit: "Im Rahmen der Projektentwicklung der ZDF-Serie ‘The Comeback’ gab es zu einem frühen Zeitpunkt Gespräche mit Bill Kaulitz über eine mögliche Mitwirkung. Diese konnten aber aus terminlichen Gründen nicht weiterverfolgt werden, sodass Bill Kaulitz nicht bei ‘The Comeback’ dabei sein wird."

Ersatz ist aber schon gefunden: Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker Tim Sander wird die Rolle des Flo übernehmen. Sander wurde einst durch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. In "The Comeback" spielt er nun eben einen ehemaligen Teenieschwarm, der 20 Jahre nach dem großen Erfolg seine frühere Band wieder zusammenführen will. Die Idee: das große Comeback. Die Realität: alte Skandale, neue Managerinnen – und Männer, die längst keine Boys mehr sind, sondern mehr oder weniger voll in der Midlifecrisis stecken.

© ZDF/Paul Faltz Der Cast von "The Comeback": Flo (Tim Sander), Fares (Eidin Jalali), Kim (Daniel Sträßer), Sam (Tristan Seith)

Hinter den Choreografien, die es im Rahmen von "The Comeback" zu sehen geben wird, steht Detlef D! Soost, der Sound kommt von Musikproduzent Bülent Aris. Die Boyband komplett machen Daniel Sträßer, Eidin Jalali und Tristan Seith. In weiteren Rollen sind unter anderem Nadeshda Brennicke, Linda Schablowski und Doreen Steinert zu sehen. Gastauftritten gibt’s zudem von Collien Monica Fernandes, Aurel Mertz, Galerie Arschgeweih und Sandy Mölling.

Die Dreharbeiten laufen voraussichtlich noch bis zum 12. Dezember, einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht. "The Comeback" entsteht nach den Drehbüchern von Riccarda Schemann und Johannes Rothe in Köln. Regie führt Facundo Scalerandi. Die Serie wird produziert von Studio Zentral/Network Movie (Christine Hartmann, Lasse Scharpen, Wolfgang Cimera) in Koproduktion mit U5 (Katrin Haase, Oliver Arnold) und dem ZDF. Das Producing verantworten Xenia Richter und Mai Trang Nguyễn. Die Redaktion im ZDF haben Julia Sattler, Leon Wille und Alexandra Staib.