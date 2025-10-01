Bereits vor rund einem Jahr hat das ZDF eine dreiteilige Doku-Serie rund um Manuela Freitag angekündigt. Nun gibt es einen Sendetermin: "Herbertstraße. Geschichte einer Domina" wird demnach am 3. November im ZDF-Streamingportal veröffentlicht und ist dann zwei Jahre lang dort abrufbar. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 9. November nach Mitternacht, hier zeigt das ZDF alle drei Folgen nacheinander.

Manuela Freitag ist die dienstälteste Domina auf der Hamburger Reeperbahn. Nach einer Kindheit und Jugend voller Abgründe erkämpft sie sich als erwachsene Prostituierte ein Stück Freiheit. In der dreiteiligen Dokuserie erzählt sie die Geschichte ihres Lebens und von ihrer Arbeit als Prostituierte. Ein Teil der Serie besteht aus Spielszenen, hinzu kommen Archivmaterialien. Auch Weggefährten und Experten kommen zu Wort.

Produziert wurde die Doku-Serie von Nanni Erben und Gunnar Juncken von MadeFor. Die Bücher stammen von Peter Dörfler, der auch die Inszenierung der Folgen übernommen hat. Die Rolle der Domina Manuela Freitag spielt Lilja van der Zwaag. In ihren Kinderjahren wird Freitag von Laeni Geiseler und Valentina Dörfler verkörpert.

Neben der Biografie der Domina gehe es in der Doku-Serie auch um ein Stück Zeitgeschichte, sagen die ZDF-Redakteurinnen Hilde Buder-Monath und Rita Stingl. "Sie [die Doku-Serie, Anm.] gibt Einblicke in den Umgang der Gesellschaft mit Prostitution und Sexarbeiter*innen, und immer schwingt die Frage mit, ob das angeblich älteste Gewerbe der Welt mit einem humanistischen Menschenbild in Einklang zu bringen ist." Durch "aufwändige Spielszenen" und Archivmaterial soll die Geschichte "spannend und miterlebbar" werden.