Nach dem Comeback im vergangenen Jahr hat Joyn jetzt eine weitere Staffel von "Das Duell um die Geld" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf angekündigt. Acht neue Folgen der Quizpoker-Show stehen demnach ab dem 29. Oktober jeweils mittwochs auf der Streaming-Plattform zum Abruf bereit.

Wie gehabt fungiert Oliver Kalkofe auch diesmal wieder als Quizmaster, während sich am Pokertisch in jeder Ausgabe mehrere prominente Gäste an der Seite von Joko und Klaas versammeln. Zum Staffel-Auftakt sind etwa Anne Will, Felix Lobrecht und Content Creator Tahsim Durgun mit dabei, eine Woche später folgen Nina Chuba, Elyas M'Barek und Johannes B. Kerner. Im weiteren Verlauf der Staffel spielen unter anderem auch Oliver Welke, Mark Forster, Katrin Bauerfeind, Torsten Sträter, Thomas Hayo, Collien Ulmen-Fernandes, Guido Maria Kretschmer, Smudo, Kida Khodr Ramadan und Louis Klamroth beim "Duell um die Geld" mit.

Das Format stammt ursprünglich aus der längst eingestellten ProSieben-Show "Circus HalliGalli" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Die zwei ersten Staffeln sind 2016 und 2017 zu sehen gewesen. Inhaltlich werden in der Sendung Quiz und Poker miteinander verbunden. Nach jeder Quizfrage setzen die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten auf die mutmaßlich korrekte Antwort.

Zusätzlich zum Ausstrahlung bei Joyn hatte im vorigen Jahr auch ProSieben die Neuauflage ins Programm genommen - davon ist auch diesmal wieder auszugehen. Ein konkreter TV-Termin ist allerdings noch nicht bekannt. Produziert wird "Das Duell um die Geld" weiterhin von Florida Entertainment.