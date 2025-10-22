Die neue Samstagabendshow "Die Unzerquizbaren" feiert am 15. November um 20:15 Uhr bei RTL seine Premiere und und wird auch in der Woche darauf am 22. November noch einmal mit der zweiten Ausgabe am Samstagabend zu sehen sein. Damit ist schonmal klar: Die neue Raab-Show tritt im Show-Duell gegen "The Masked Singer" bei ProSieben an. ARD und ZDF zeigen am ersten Abend Krimis, in der zweiten Woche läuft im Ersten das Live-"Krimi-Dinner" mit Prahl und Liefers und im ZDF die "Giovanni Zarrella Show".

In "Die Unzerquizbaren" treten Stefan Raab und Elton als Team gegen fünf Kandidatinnen oder Kandidaten an. Gespielt wird das Quiz dabei über vier Runden. Die Kandidaten treten jeweils gegeneinander und gleichzeitig gegen die angeblich unzerquizbaren Elton und Stefan Raab an, die sich auf eine Antwort einigen müssen.

Die erste Runde ist die Qualifikationsrunde, bei der direkt zwei der Herausforderer ausgesiebt werden und die Show verlassen müssen. Auf die Hauptrunde mit drei folgt das Halbfinale, in dem nur noch zwei Kandidaten im Rennen sind. Einer davon duelliert sich mit Elton, der andere muss gegen Raab antreten. Im Finale bleibt dann der beste Quizzer oder die beste Quizzerin des Abends übrig und muss es dann mit Elton und Raab gemeinsam aufnehmen. Als Gewinn winken 100.000 Euro.

Moderiert wird die von Raab Entertainment produzierte Show von Laura Wontorra, für die Musik sorgen die Heavytones.