Voraussichtlich noch bis zum 19. Dezember laufen die Dreharbeiten für eine Miniserie aus der Feder von Natalie Scharf, die fürs ZDF unter anderem auch die sehr erfolgreiche "Frühling"-Reihe schreibt und für "Gestern waren wir noch Kinder" mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt wurde. Der Arbeitstitel des neuen Sechsteilers, der von Regisseur Sebastian Sorger inszeniert wird: "Downgrade".

Die Prämisse erinnert dabei etwas an "Schitt's Creek". Im Mittelpunkt steht die eigentlich schwerreiche Familie des Hotelerben Henry Wallberg, gespielt von Ulrich Tukur. Acht Nobelhotels kann der weltweit sein Eigen nennen. Das kommt auch Ehefrau Claire (Anja Kling), Tochter Juliet (Julia Beautx) und Sohn Finn (Bella Bading) zugute, die ein Leben im Jetset führen können. Doch als die Hoteldynastie Pleite geht, gerät der Alltag der Snobs völlig aus der Bahn.

Denn plötzlich nennt ein dubioser Fremder namens Tom Curtis (Moritz Bleibtreu) alles sein Eigen und übernimmt die Hotels. Während Familie Wallberg versucht, ihren finanziellen und gesellschaftlichen Absturz in einem Plattenbau zu verkraften, entblättern sich mehr und mehr dunkle Geheimnisse. Teilweise liegen diese schon über 100 Jahre zurück und offenbaren, dass es Tom Curtis um viel mehr als nur das Vermögen der Wallbergs geht: Er will die Familie vernichten.

Neben den schon genannten gehören unter anderem auch Caroline Frank, Tristán López, Tijan Marei, Sebastian Hülk und Ilyes Raoul zum Cast der Serie. Produzenten sind Natalie Scharf, Michael Erhard, die Redaktion im ZDF haben Corinna Marx und Bastian Wagner. Wann "Downgrade" zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.