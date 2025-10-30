Die Ad Alliance hat am Donnerstagnachmittag in Köln vor seinen Werbekunden das Lineup der RTL-Sender und von RTL+ für die kommenden Monate präsentiert - und konnte hier obendrein auch eine große News für den Werbemarkt vorstellen. Geschäftsführer Frank Vogel verkündete einen Deal, unter den erst Stunden zuvor die Unterschriften gesetzt wurden: Man hat HBO Max als neuen Mandanten gewonnen.

HBO Max, der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, geht im Januar 2026 im deutschsprachigen Raum an den Start und wird von Beginn an auch einen teilweise werbefinanzierten Einstiegstarif anbieten. Dass man für dessen Vermarktung nicht auf den gerade in Gründung befindlichen neuen Vermarkter El Cartel Brothers setzt, steht schon seit dem Sommer fest. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der geplanten Aufspaltung des Unternehmens, nach der die linearen Sender und HBO Max nicht mehr zum gleichen Unternehmensteil gehören werden - sofern nicht vorher noch ein Verkauf des Gesamtunternehmens stattfindet.

Warner suchte daher einen Partner für die Vermarktung und hat den nun in der Ad Alliance gefunden. Für die Ad Alliance ist es ein wichtiger Schritt: Falls es auch noch grünes Licht für die angestrebte Übernahme von Sky gibt, läge dann also die Vermarktung von RTL+, Sky/WOW und HBO Max in einer Hand - damit ist man ein echtes Schwergewicht im Streaming-Werbemarkt, in dem man auch mit den US-Streamern wie Netflix konkurriert.

Carsten Schwecke, CEO Ad Alliance und Chief Commercial, Technology & Data Officer, RTL Deutschland: "Streaming ist eines der dynamischsten Wachstumssegmente im Bewegtbildmarkt. Gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Deutschland bringen wir die Stärke von HBO Max und die Vermarktungskraft der Ad Alliance zusammen – um Werbekunden Zugang zu hochwertigen Inventaren mit Reichweite und Wirkung zu bieten."

Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery Germany, Switzerland & Austria: "Mit der Ad Alliance haben wir einen starken Partner, der unser Verständnis für Qualität und Markenwert teilt. Gemeinsam wollen wir das vielfältige Angebot von HBO Max erfolgreich im deutschen Markt verankern und unseren Werbekunden die besten und attraktivsten Umfelder eröffnen."