Nach der Geburt ihres zweiten Kindes steht bereits seit Sommer fest, dass das ZDF in diesem Jahr auf die Weihnachtsshow mit Helene Fischer verzichten muss. "Viele von euch haben sicher auch schon auf die 'Helene Fischer Show' gewartet - und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird", schrieb Fischer ihren Fans im August auf Instagram (DWDL.de berichtete).

Nun steht fest: Einen Ersatz für die "Helene Fischer Show" wird es nicht geben. Stattdessen setzt das ZDF am ersten Weihnachtstag, dem traditionellen Sendeplatz der Sendung, auf Fiction - genauer gesagt auf einen Weihnachtsfilm mit Mariele Millowitsch und Joachim Król in den Hauptrollen. Für den 25. Dezember um 20:15 Uhr hat das ZDF jetzt den Spielfilm "Weihnachten im Olymp" angekündigt, der ursprünglich mal für den "Herzkino"-Sendeplatz am Sonntagabend geplant war.

Millowitsch verkörpert darin Lale, die langjährige Geschäftsführerin des Luxus-Kaufhauses Olymp, die nach 40 Jahren ihre erste Liebe wiedersieht. Für sie hat die Weihnachtsnacht stets eine besondere Bedeutung: Als junge Frau hatte sie sich mit ihrer großen Liebe Hans im Olymp einschließen lassen. Auf tragische Weise haben sie sich danach aus den Augen verloren - und das Schicksal will es, dass beide ausgerechnet in dieser Nacht wieder aufeinandertreffen. Bei einem letzten Rundgang durch ihr Reich muss die Direktorin allerdings feststellen, dass sie nicht die einzige Person ist, die durch die leeren Gänge des Kaufhauses streift.

Die Regie übernahmen Katharina Schöde und Felix Fuchssteiner, die auch das Drehbuch verfasst haben. Produziert wird der Film von Nordpolaris, Produzenten sind Florian Kamhuber und Fabian Halbig.

An Heiligabend setzt das ZDF unterdessen auch in diesem Jahr wieder auf ein Weihnachtsspecial von "Bares für Rares" mit Horst Lichter, für den 2. Weihnachtstag wurde eine neue "Traumschiff"-Folge angekündigt. Am 26. Dezember folgt um 23:20 Uhr außerdem eine neue Ausgabe von "Welke & Pasteka - Wiedersehen macht Freude". Darin sind diesmal Carolin Kebekus und Oliver Kalkofe als Gäste mit dabei.