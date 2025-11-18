Romeo Edsperger wird neuer Chief Sales Officer bei Sport1. Gegenüber DWDL.de hat das Unternehmen die Personalie am Dienstag bestätigt. Edsperger ist demnach bereits seit dem 1. November in der neuen Funktion tätig und verantwortet fortan die gesamte Vermarktung von Sport1. Er tritt die Nachfolge von Stefan Obstmayer an, der ab 2026 bei ARD Media die Geschäftsleitung für Audio- und TV-Vermarktung übernimmt (DWDL.d berichtete).

Mit Romeo Edsperger setzt Sport1 auf einen Mann aus den eigenen Reihen: Bereits 2014 ist er in verschiedenen Führungsrollen im Sales-Bereich von Sport1 aktiv, zuletzt als Director Agency Sales & Operations sowie Deputy CSO. Als neuer Chief Sales Officer berichtet er künftig an Geschäftsführer Tufan Özkul.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Romeo Edsperger einen erfahrenen Branchenkenner aus den eigenen Reihen für diese wichtige Position gewinnen konnten", sagte Özkul. "Romeo bringt fundierte Expertise aus Sport, Entertainment und Medien mit und kennt unser Unternehmen, unsere Marken und die Herausforderungen des Marktes wie kaum ein anderer. Mit seiner strategischen Kompetenz, seinem Teamgeist und seinem tiefen Verständnis für partnerschaftliche Zusammenarbeit ist er genau der Richtige, um die Vermarktung von Sport1 in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."

Edsperger selbst bezeichnete Sport1 als "echte Herzensangelegenheit" und sagte: "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unserem großartigen Team die Zukunft von Sport1 aktiv und positiv mitzugestalten. Meine beruflichen Interessen - Sport, Entertainment, Medien und Marketing - passen perfekt zu dem, wofür Sport1 steht und in Zukunft stehen will."