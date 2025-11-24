Obwohl "Blue Bloods" CBS auch nach 14 Staffeln noch enorm hohe Reichweiten beschert hatte, wurde die Serie mit Tom Selleck Ende 2024 eingestellt. Doch in diesem Herbst brachte CBS nun einen Ableger an den Start, in dem Donnie Wahlberg wieder in die Rolle des Detectives Danny Reagan schlüpft, der in der Original-Serie noch beim NYPD war. In "Boston Blue" tritt er nun stattdessen einen neuen Job beim Boston PD an.

Dort bekommt er Detective Lena Silver (Sonequa Martin-Green) als Partnerin zugeteilt, die aus einer einflussreichen Familie an Gesetzeshütern kommt. Zur Silver-Familie gehören neben Lena die Bostoner Staatsanwältin Mae Silver (Gloria Reuben), Polizeihauptkommissarin Sarah Silver (Maggie Lawson), Rookie Cop Jonah Silver (Marcus Scribner) und der anerkannte Reverend Peters (Ernie Hudson). Während Reagan versucht, sich in der neuen Stadt einzuleben hofft er auch, das Verhältnis zu seinem jüngeren Sohn Sean (Mika Amonsen) wieder zu verbessern.

Die erste Staffel ist auf 20 Folgen angelegt und hat nun auch eine deutsche Heimat gefunden: Sky und Wow haben die Ausstrahlung fürs kommende Jahr in Aussicht gestellt, einen konkreten Starttermin hat man aber noch nicht verraten. Auch "Blue Bloods" war bislang schon und ist auch weiterhin bei Sky und Wow abrufbar.

Executive Producer der Serie sind Brandon Sonnier, Brandon Margolis, Jerry Bruckheimer, KristieAnne Reed und Donnie Wahlberg. Als Regisseure fungieren Anthony Hemingway, Jackeline Tejada und Randy Zisk. "Boston Blue" ist eine Produktion von CBS Studios, Jerry Bruckheimer Television und The Brandons. Die Distribution der Serie verantwortet Paramount Global Content Distribution.