Über drei Millionen Euro an Fördergeldern aus dem German Motion Picture Fund und von der Film- und Medienstiftung NRW haben Picture Me Rollin und die bildundtonfabrik in diesem Jahr insgesamt eingesammelt, um die Highend-Fantasy-Dramaserie "All Heroes Are Bastards" umsetzen zu können. In Deutschland produziert man sie für die ARD Degeto, erreicht werden soll aber ein Publikum weit über das Heimatland hinaus. Damit das gelingt, ist nun Gobal Constellation für den weltweiten Vertrieb an Bord gekommen. Global Constellation ist Teil von Vuelta und aus der Fusion von Global Screen und Film Constellation hervorgegangen ist.

Hinter dem ambitionierten Sechsteiler "All Heroes Are Bastards" stehen Esra und Patrick Phul die die Serie sowohl geschrieben als auch inszeniert haben. Die beiden haben mit ihrer Firma Picture Me Rollin 2022 schon eine Grimme-Nominierung für die Deutschrap-Serie "Hype" abgestaubt. Für ihr neues Projekt haben sie sich mit der btf zusammengetan, Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann fungieren neben den beiden ebenfalls als Executive Producer. In den Hauptrollen sind Kebir Sargin (auch bekannt als Sero El Mero) in seinem Schauspieldebüt sowie David Mayonga ("Girl You Know It’s True"; "Wholetrain"), Funda Bostanlik ("Cinayet-I Ask"; "Siginak") und Pegah Ferydoni ("A Murder at the End of the World"; "Türkisch für Anfänger") zu sehen.

Die Handlung der Serie spielt in einem radikal gespaltenen Köln, wo sich soziale Spannungen verstärken und migrantische Communities ins Visier einer zunehmend autoritären Regierung geraten. "All Heroes Are Bastards" erzählt die Geschichte von Malik, Dina und Hamza – drei ungewöhnlichen Held:innen, die ein mysteriöses Artefakt entdecken, das ihnen außergewöhnliche Kräfte verleiht. Als plötzlich Kinder aus ihrem Viertel entführt und von ihren Familien getrennt werden, schließen sie sich zusammen, um sie zu finden und zu retten. Dabei müssen sie entscheiden, ob sie ihre neu gewonnenen Kräfte für eigene Interessen nutzen oder ob sie sich dem Kampf gegen ein korruptes System stellen und zur letzten Hoffnung ihrer Gemeinschaft werden.

Esra & Patrick Phul erklären: "Unser Ziel war es, Raum für eine neue Art des deutschen Genre-Storytellings zu schaffen – mutig, charaktergetrieben und international relevant. Die Themen, die wir in 'All Heroes Are Bastards' behandeln, sind sowohl universell als auch gesellschaftlich dringlich, aber auf eine Weise erzählt, die so noch nicht zu sehen war. Wir freuen uns darauf, diese Vision weltweit zu teilen." Für Ulrike Schröder, Head of TV Operations bei Global Constellation, steht die Serie "beispielhaft für die Art von mutigem und kommerziell starkem Storytelling, das das Portfolio von Global Constellation definiert". Und weiter: "Esra und Patrick Phul und das gesamte Team dahinter sind außergewöhnliche Kreative. Wir sind sehr glücklich ihre starke Vision und diese kraftvollen Stimmen einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen."

Bis es die Serie zu sehen gibt, wird aber noch eine ganze Weile vergehen: Obwohl man aktuell schon in der Postproduktion ist, ist die Fertigstellung erst für Ende 2026 geplant.