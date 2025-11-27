Unter dem Titel "Promis unterm Weihnachtsbaum - das Quiz für die ganze Familie" hat RTL eine neue Quizshow angekündigt, die sowohl am 1. als auch am 2. Weihnachtsfeiertag im Programm zu sehen sein wird. Die zwei produzierten Ausgaben sind jeweils ab 19:05 Uhr bei RTL zu sehen. Inhaltlich messen sich in der Show drei prominente Familien-Teams in einem "festlichen Wettbewerb", wie es heißt.

Das Festliche sieht dann so aus: Die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer singen bekannte Weihnachtslieder, raten über Bräuche und Geschenke und erleben nostalgische Film-Momente. "Das Format bietet eine charmante Mischung aus Unterhaltung und Mitmachcharakter, die Weihnachtsstimmung und emotionale Erinnerungen ins Wohnzimmer bringt", heißt es von RTL.

In der ersten Ausgabe sind Marijke Amado und Sohn Kai ebenso ein Team wie Luca und Christina Hänni und die aus "Bauer sucht Frau" bekannten Narumol und Josef Unterhuber. Einen Tag später greifen auch die Reality-Teilnehmer Calvin und Marvin Kleinen zusammen mit ihrer Mutter Dagmar ins Geschehen ein. Am späten Nachmittag setzt RTL, das war bereits bekannt, an beiden Feiertagen auf neue Folgen vom "Pumuckl".

In der Primetime setzt RTL wie schon im vergangenen Jahr sowohl am 25. als auch am 26. Dezember auf eine Weihnachts-Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Günther Jauch spielt den Weihnachtsmann und gibt den Kandidatinnen und Kandidaten zusätzliche Joker mit an die Hand: Jeder, der es in die Mitte schafft, darf einen Überraschungs-Joker aus einem Geschenke-Berg ziehen. Das bedeutet, dass die Spielenden in der Sicherheitsvariante die 16.000 Euro-Hängematte plus vier Joker erhalten und in der Risiko-Variante sogar fünf Joker zur Verfügung stehen.