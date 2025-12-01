Erst vor wenigen Wochen hat Prime Video die zweite Staffel der Young-Adult-Serie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" veröffentlicht. Schon vor Monaten aber wurde bekannt, dass UFA Fiction auch eine dritte Staffel produziert (DWDL.de berichtete). Nun hat Prime Video bestätigt, dass diese dritte Staffel, für die die Dreharbeiten nun abgeschlossen wurden, die letzte der Reihe sein wird. Die Geschichte rund um Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) endet also nach Staffel drei.

Einen Veröffentlichungstermin für die finalen Folgen gibt es noch nicht, Anfang November wurde aber ja auch erst einmal Staffel zwei veröffentlicht. Und der Erfolg war riesig: In der Startwoche erreichte "Maxton Hall" Platz eins der Prime-Video-Charts in rund 100 Ländern, darunter auch Deutschland, den USA und Großbritannien. Die Serie sei die meistgesehene International Original Serie aller Zeiten bei Prime Video.

Dass die Serie nach der dritten Staffel endet, kommt freilich nicht ganz überraschend. "Maxton Hall" basiert bekanntlich auf der dreiteiligen "Save"-Reihe von Autorin Mona Kasten. In den neuen Folgen werden neben Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung unter anderem auch wieder Sonja Weißer als Lydia, Eidin Jalali als Graham, Ben Felipe als Cyril, Fedja van Huêt als Mortimer, Runa Greiner als Ember, Justus Riesner als Alistair, Govinda Gabriel als Kesh, Andrea Guo als Lin, Frederic Balonier als Kieran, Eli Riccardi als Elaine und Dagny Dewath als Ophelia zu sehen sein.

Und darum geht’s in den finalen Folgen von "Maxton Hall": Nachdem Ruby vom Maxton Hall College suspendiert wurde, steht sie vor dem Abgrund. Alles deutet darauf hin, dass ausgerechnet James Schuld an ihrem Rauswurf ist. Ein Schlag ins Gesicht, der nicht nur Rubys Traum von Oxford gefährdet, sondern auch ihre Liebe auf eine harte Zerreißprobe stellt. Während Ruby und James alles daransetzen, Rubys Abschluss zu retten, geraten ihr Umfeld und James‘ Freundeskreis in einen emotionalen Strudel, der die bisherige Ordnung völlig durcheinanderbringt. Ruby und James wird schmerzhaft klar: Ihre Welten könnten nicht weiter voneinander entfernt sein und nicht alles ist, wie es scheint.

Regie führt bei den letzten Folgen erneut Martin Schreier, Executive Producer sind Markus Brunnemann und Ceylan Yildirim. Autorinnen der dritten Staffel sind Sandra Stöckmann, Ceylan Yildirim, Marlene Melchior, Catharina Junk und Aylin Kockler. Producer sind Eike Adler und Valentin Debler. Die Serie wird vom German Motion Picture Fund (GMPF) gefördert, mit 3,40 Millionen Euro fiel die Förderung besonders hoch aus.