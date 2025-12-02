Wenn es um die Transparenz von Reichweiten und Daten geht, setzt der Vermarkter Goldvertise künftig sowohl auf die AGF Videoforschung als auch auf AEOS. So werden die drei High-View-Sender AXN Black, Just Cooking und One Terra ab Januar 2026 in die AGF-Messung integriert. Von Goldvertise heißt es, dass man damit sicherstelle, dass "Planung, Vergleichbarkeit und Leistungsbewertung künftig neutral, transparent und präzise auf einer marktweit anerkannten Datenbasis erfolgen".

Die drei genannten Sender sind ab dem neuen Jahr die einzigen im Goldvertise-Portfolio mit einer AGF-Lizenz. Darüber hinaus stelle man Werbekunden über die Zusammenarbeit mit AEOS weitere Nutzungsinformationen bereit, heißt es. Diese Daten beziehen sich auf alle über Vodafone verbreiteten Sender, darunter AXN White, Kinowelt TV, Sportdigital Fußball und Sportdigital 1+. Auch DWDL.de berichtet regelmäßig über die AEOS-Zahlen, die auf Basis von mehr als einer Million Vodafone-Haushalten erhoben werden.

Mit der Anbindung der drei High-View-Sender an die AGF und der Zusammenarbeit mit AEOS stärke man das datenbasierte Vermarktungsangebot und schaffe für Werbungtreibende eine präzisere Grundlage für Mediaplanung, Vergleichbarkeit und Kampagnenbewertung, heißt es von Goldvertise in einer Pressemitteilung. Man wolle mit den Schritten sowohl die Planbarkeit als auch die Leistungsanalyse "signifikant verbessern".

"Wir möchten Agenturen und Advertisern genau das liefern, was sie im aktuellen Marktumfeld benötigen: verlässliche Daten, echte Vergleichbarkeit und neue Erkenntnisse, die Kampagnen wirkungsvoller machen", sagt Frank Möbius, Managing Director Goldvertise.