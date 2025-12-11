Nachdem die Neuauflage des "TV Total Turmspringens" 2022 zunächst als "RTL Turmspringen" bei der Kölner Konkurrenz lief, kehrte das Event 2024 zu ProSieben zurück. Sebastian Pufpaff knüpfte damals an die Tradition von Stefan Raab an, der sich von 2004 bis 2015 stets selbst auf den Sprungturm gewagt hatte, und trat ebenfalls selbst an. Bei der nächsten Ausgabe, die ProSieben für den 10. Januar angekündigt hat, ändert sich das aber nun.

Sebastian Pufpaff versucht sich nicht an waghalsigen Sprüngen, sondern wird stattdessen die Leistung der anderen Promis kommentieren. Dabei teilt er sich den Platz am Kommentatorenpult mit Torsten Sträter, der erstmals beim Turmspringen dabei ist. Während die beiden wohl vor allem für witzige Sprüche zuständig sind, dürfte die fachkundigere Einschätzung aus dem Off von Ron Ringguth kommen, der als Kommentator zurückkehrt.

Ringguth hatte alle "TV Total Turmspringen" während der Raab-Zeit von 2004 bis 2015 kommentiert, 2024 war allerdings Christian Straßburger im Einsatz. Und es gibt noch eine Rückkehrerin: Sonya Kraus ist für die Interviews der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuständig, so wie schon zwischen 2004 und 2012. Keine Änderung gibt's auf der Moderatoren-Position: Durch den Abend führen wird erneut Steven Gätjen.

Das komplette Feld der prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist noch nicht bekannt, ProSieben nennt bislang vier Namen: Fabian Hambüchen, Annabelle Mandeng sowie Thorsten und Nico Legat. Annabelle Mandeng und Fabian Hambüchen haben das "TV Total Turmspringen" schon mehrfach gewonnen, Thorsten und Nico Legat traten 2024 bei der RTL-Version schon einmal an und erreichten Platz 2 beim Synchronspringen.

Die Sendung wird live aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin übertragen. Produziert wird das "TV Total Turmspringen" von Brainpool.