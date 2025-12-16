© ZDF/Peter Thompson

Erneut geht es dann um deutsche Pop- und Rockstars, die auf Weltreise gehen, um neue Kulturen und Musik kennenzulernen. Dabei müssen die teilnehmenden Musikerinnen und Musiker nicht nur einen eigenen Song mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern neu interpretieren, sondern diesen auch an einem besonderen Ort performen.

Mit dabei sind in der neuen Staffel Peter Maffay, Rea Garvey, Nico Santos und Yvonne Catterfeld. Während es Maffay nach Nashville verschlägt, wo er sich mit Countrymusic beschäftigt, wird Rea Garvey in Sápmi, dem Siedlungsgebiet der Samen, die Musiktraditionen des indigenen Volks kennenlernen. Gedreht wird in Finnland und Norwegen. Nico Santos begibt sich nach Vietnam und Yvonne Catterfeld macht Station in Kap Verde.

In der ersten Staffel nahmen Alice Merton, 01099, Juli, LEA und Max Giesinger teil. Einen Sendetermin für die neuen Folgen gibt es noch nicht. Regie in Nashville und Sápmi führt Juliane Taudt, Autorin beider Folgen ist Judith Holzwarth. Regisseur der Episoden in Vietnam und Kap Verde ist Max Langfeldt, Autorin ist Trang Nguyen. Producer der gesamten Staffel ist Bob Heinemann. "Song Trip" entsteht im Auftrag des ZDF bei Content Laden, Produzent ist Tom Gamlich. Die Redaktion im ZDF haben Jule Broda und Daniel Konhäuser.