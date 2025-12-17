Das ZDF nimmt zu Jahresbeginn das nächste Serien-Projekt der European Alliance ins Programm. Dabei handelt es sich um die Thriller-Serie "The Kollective", die von dem mit einem Emmy ausgezeichneten Dokumentarfilm "Bellingcat: Truth in a post-truth World" inspiriert. Dieser wurde, wie nun auch die Serie, von Produzentin Femke Wolting produziert. Hierzulande erfolgt die lineare Ausstrahlung ab dem 15. Februar jeweils sonntags um 20:15 Uhr bei ZDFneo, gestreamt werden können alle Folgen aber bereits ab dem 23. Januar.

Im Mittelpunkt der Serie steht das europäische Rechercheteam "The Kollective", das investigativ arbeitet und moderne Techniken nutzt, um internationalen Verschwörungen, Desinformation und Korruption auf die Spur zu kommen. Ihre Nachforschungen zu einem rätselhaften Flugzeugabsturz führen sie mitten hinein in eine globale Verschwörung im brutalen Wettstreit um seltene Erden. In den Hauptrollen sind unter anderem Céline Buckens, Felix Mayr und Natasha McElhone zu sehen. Zum Cast gehört darüber hinaus auch Moritz Bleibtreu.

In Zeiten von Fake News, AI-Deep-Fakes und Informationskriegen mache die Serie sichtbar, "wie schwer und gefährlich der Kampf um die Wahrheit und gegen Machtmissbrauch sein kann", erklären Laura Mae Harding und Frank Seyberth aus der ZDF-Hauptredaktion Internationale Fiktion. "Inspiriert von wahren Ereignissen und in einer spannungsgeladenen Erzählung verknüpft die Serie persönliche Schicksale mit globalen Konflikten. Es ist ein besonderes Anliegen unseres öffentlich-rechtlichen Senderbündnisses "European Alliance", zusammen mit France Télévisions und der italienischen Rai genau solche Projekte möglich zu machen: International produzierte High-End-Serien mit europäischem Top-Cast, starken, fesselnden Geschichten und gesellschaftlicher Brisanz."

Produzentin Femke Wolting: "Die Serie stellt die Frage, ob es sich lohnt, für die Wahrheit zu kämpfen; ihre jungen, komplexen und fehlbaren Heldinnen und Helden antworten entschieden mit 'Ja' und riskieren ihr Leben für eine Sache, die uns alle vereint. Das Konzept der 'Post-Truth-Welt', in der wir leben, wird von unserem internationalen Team von Mitwirkenden mit großer Nuance beleuchtet, und wir freuen uns darauf, dass 'The Kollective' ein Publikum in Deutschland und darüber hinaus erreicht."

Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern und der Produktionsfirma Submarine entsteht "The Kollective" gemeinsam mit der Firma Logan sowie in Zusammenarbeit mit A+E Networks International.