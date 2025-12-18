RTL, Vox, Super RTL, RTLzwei, ntv, Nitro, VoxUp und RTLup werden auch weiterhin in HD über das digitale Antennenfernsehen DVB-T2 verbreitet. Der entsprechende Vertrag zwischen RTL Deutschland und Media Broadcast wurde nun vorzeitig bis zum 31. Dezember 2030 verlängert, wie die Unternehmen mitteilen. Während die öffentlich-rechtlichen Sender via DVB-T2 kostenfrei zu sehen sind, ist für die Privatsender dabei auch weiterhin ein Abo nötig - wie auf anderen Verbreitungswegen für die HD-Version ebenfalls.

Der Preis für Freenet TV liegt dabei jährlich regulär bei 99 Euro. Laut dem jüngsten Quartalsbericht gab es zuletzt rund 444.000 Abo-Kunden von Freenet TV. Auch wenn Media Broadcast in seiner Mitteilung auf eine Kantar-Studie verweist, die eine steigende Nuztung von DVB-T2 ergab, ist die Zahl der Abos von Freenet TV allerdings deutlich rückläufig: Im Jahresverlauf sank sie laut Geschäftsbericht bereits um 10,5 Prozent.

"Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit RTL Deutschland ist ein klares Bekenntnis zu DVB-T2 HD und zu unserer Plattform freenet TV", sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast. "Gemeinsam stellen wir sicher, dass Zuschauerinnen und Zuschauer auch in den kommenden Jahren ein attraktives und leistungsfähiges Programmangebot über Antenne nutzen können."

"Unser Ziel ist es, unsere Free-TV-Sender in HD-Qualität über alle Verbreitungswege anbieten zu können. Wir freuen uns sehr, dass unser beliebtes Sender-Portfolio nun auch langfristig über DVB-T2 HD bei freenet TV für alle interessierten Kund:innen verfügbar ist", kommentiert Andre Prahl, Chief Distribution Officer RTL Deutschland.