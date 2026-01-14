Im Vorfeld des diesjährigen Super Bowls wird RTL eine Dokumentation über die NFL in Deutschland zeigen. Hinter "The Game - Die NFL erobert Deutschland" steht Leopold Hoesch mit seiner Firma Broadview, die in der Vergangenheit schon mehrere bemerkenswerte Sport-Dokumentationen produziert hat, darunter "Nowitzki. Der perfekte Wurf", "Klitschko" und "Kroos". Zu sehen gibt es die NFL-Doku ab dem 25. Januar zunächst bei RTL+, im Free-TV wird RTL am 8. Februar ab 19:05 Uhr eine gekürzte Version im Vorfeld der Übertragung des Super Bowls zeigen.

Zwei zentrale Erzählstränge sollen Gegenwart und Geschichte der NFL miteinander verbinden. Im Mittelpunkt steht einerseits das Germany Game in Berlin mit exklusiven Zugängen zur Liga sowie dem Home-Team aus Indianapolis. Versprochen werden "einzigartige Zugänge zum Spielfeld, in die Kabinen und Chefetagen". Erzählt wird dabei aus den Perspektiven von Spielern, Teambesitzern, NFL-Offiziellen, Kommentatoren, Cheerleadern und Fans. Parallel dazu blickt die Dokumentation in historischen Rückblenden aber auch auf die entscheidenden Meilensteine der Liga zurück.

Zu den Mitwirkenden zählen aktive sowie ehemalige deutschsprachige NFL-Profis wie Bernhard Raimann, Markus Kuhn und Björn Werner. Außerdem kommen führende Liga-Verantwortliche wie NFL Commissioner Roger Goodell, Head of NFL International Gerrit Meier, General Manager NFL Germany Alexander Steinforth, Indianapolis Colts Owner Carlie Irsay-Gordon sowie nationale und internationale NFL-Experten wie der Autor Michael MacCambridge und Kommentator Patrick Esume zu Wort.